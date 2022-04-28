https://jp.sputniknews.com/20220428/10970264.html
韓国次期大統領 米国との同盟関係強化を意思表明 マスコミ
韓国次期大統領 米国との同盟関係強化を意思表明 マスコミ
韓国の尹錫悦次期大統領は27日、バイデン米米国大統領のソウル訪問について、両国の同盟関係を包括的に強化する良い機会になるだろうと述べた。聯合ニュースが報じた。 2022年4月28日, Sputnik 日本
2022-04-28T04:31+0900
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尹次期大統領は、米国のシンクタンク「ヘリテージ財団」の創設者エドウィン・フォイルナー氏と会談した席で、バイデン大統領の訪問を、「韓米間の同盟を包括的に強化する良い機会になると思う」と述べた。これより前、バイデン米大統領が、5月24日に日本で開催の日米豪印による安全保障対話（クワッド）に参加する前の20日から22日にソウルを訪問する可能性があると報じられた。関連ニュース
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韓国の尹錫悦次期大統領は27日、バイデン米米国大統領のソウル訪問について、両国の同盟関係を包括的に強化する良い機会になるだろうと述べた。聯合ニュースが報じた。
尹次期大統領は、米国のシンクタンク「ヘリテージ財団」の創設者エドウィン・フォイルナー氏と会談した席で、バイデン大統領の訪問を、「韓米間の同盟を包括的に強化
する良い機会になると思う」と述べた。
これより前、バイデン米大統領が、5月24日に日本で開催の日米豪印による安全保障対話（クワッド）に参加
する前の20日から22日にソウルを訪問する可能性があると報じられた。