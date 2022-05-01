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ケバブの煙、バナナの花：フードフォトコンテスト受賞作品

ケバブの煙、バナナの花：フードフォトコンテスト受賞作品

世界中の食の写真の最高峰を決める「ピンク・レディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」が、今年も開催された。最優秀作品と各部門の上位に入賞した作品を、スプートニクで一挙ご紹介する。 2022年5月1日, Sputnik 日本

2022-05-01T15:14+0900

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最優秀賞「ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」に輝いたのは、インドのカメラマンの作品。人気ストリートフードのケバブを作る露天商をとらえ、にぎやかなシュリーナガルの街の雰囲気を伝えた。同コンテストは2011年から開催されており、これまでに世界96カ国から8万点以上の写真や映像が寄せられている。

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