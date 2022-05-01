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ケバブの煙、バナナの花：フードフォトコンテスト受賞作品
ケバブの煙、バナナの花：フードフォトコンテスト受賞作品
世界中の食の写真の最高峰を決める「ピンク・レディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」が、今年も開催された。最優秀作品と各部門の上位に入賞した作品を、スプートニクで一挙ご紹介する。 2022年5月1日, Sputnik 日本
2022-05-01T15:14+0900
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最優秀賞「ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」に輝いたのは、インドのカメラマンの作品。人気ストリートフードのケバブを作る露天商をとらえ、にぎやかなシュリーナガルの街の雰囲気を伝えた。同コンテストは2011年から開催されており、これまでに世界96カ国から8万点以上の写真や映像が寄せられている。
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ケバブの煙、バナナの花：フードフォトコンテスト受賞作品

2022年5月1日, 15:14
世界中の食の写真の最高峰を決める「ピンク・レディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」が、今年も開催された。最優秀作品と各部門の上位に入賞した作品を、スプートニクで一挙ご紹介する。
最優秀賞「ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」に輝いたのは、インドのカメラマンの作品。人気ストリートフードのケバブを作る露天商をとらえ、にぎやかなシュリーナガルの街の雰囲気を伝えた。
同コンテストは2011年から開催されており、これまでに世界96カ国から8万点以上の写真や映像が寄せられている。
© 写真 : Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

最優秀賞「ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Kebabiyana』　Debdatta Chakraborty氏（インド）

最優秀賞「ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Kebabiyana』　Debdatta Chakraborty氏（インド） - Sputnik 日本
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© 写真 : Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

最優秀賞「ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Kebabiyana』　Debdatta Chakraborty氏（インド）

© 写真 : Chen Ying/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「シャンパーニュ・テタンジェ　祝いの料理」部門1位受賞作品『Traditional Skill』　Chen Ying氏（中国）

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© 写真 : Chen Ying/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「シャンパーニュ・テタンジェ　祝いの料理」部門1位受賞作品『Traditional Skill』　Chen Ying氏（中国）

© 写真 : Isabelle Hattink/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「シャンパーニュ・テタンジェ　ウェディング料理」部門1位受賞作品『Lemon Cake』　　Isabelle Hattink氏（オランダ）

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© 写真 : Isabelle Hattink/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「シャンパーニュ・テタンジェ　ウェディング料理」部門1位受賞作品『Lemon Cake』　　Isabelle Hattink氏（オランダ）

© 写真 : K M Asad/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「フード・ポリティクス」部門1位受賞作品『Where Dreams Fly Away』 　K M Asad氏（バングラデシュ）

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© 写真 : K M Asad/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「フード・ポリティクス」部門1位受賞作品『Where Dreams Fly Away』 　K M Asad氏（バングラデシュ）

© 写真 : Manju Jisto/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「クレア・アホ記念女性写真家賞」部門奨励賞受賞作品『Banana Blossom』 　Banana氏（アラブ首長国連邦）

「クレア・アホ記念女性写真家賞」部門奨励賞受賞作品『Banana Blossom』 　Banana氏（アラブ首長国連邦） - Sputnik 日本
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© 写真 : Manju Jisto/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「クレア・アホ記念女性写真家賞」部門奨励賞受賞作品『Banana Blossom』 　Banana氏（アラブ首長国連邦）

© 写真 : John Carey/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「テーブルの料理」部門1位受賞作品『Putting On The Ritz』　John Carey氏（英国）

「テーブルの料理」部門1位受賞作品『Putting On The Ritz』　John Carey氏（英国） - Sputnik 日本
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© 写真 : John Carey/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「テーブルの料理」部門1位受賞作品『Putting On The Ritz』　John Carey氏（英国）

© 写真 : Paolo Crocetta/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「畑の食べ物」部門1位受賞作品『 Agricultural Art 』　 Paolo Crocetta氏（イタリア）

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© 写真 : Paolo Crocetta/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「畑の食べ物」部門1位受賞作品『 Agricultural Art 』　 Paolo Crocetta氏（イタリア）

© 写真 : Marguerite Oelofse/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「南部アフリカ地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Flower girl with a packet of Simba chippies』　　Marguerite Oelofse氏（南アフリカ）

「南部アフリカ地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Flower girl with a packet of Simba chippies』　　Marguerite Oelofse氏（南アフリカ） - Sputnik 日本
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© 写真 : Marguerite Oelofse/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「南部アフリカ地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Flower girl with a packet of Simba chippies』　　Marguerite Oelofse氏（南アフリカ）

© 写真 : Thien Nguyen Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「東南アジア地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Anchovy Catching』　Thien Nguyen Ngoc氏（ベトナム）

「東南アジア地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Anchovy Catching』　Thien Nguyen Ngoc氏（ベトナム） - Sputnik 日本
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© 写真 : Thien Nguyen Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「東南アジア地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Anchovy Catching』　Thien Nguyen Ngoc氏（ベトナム）

© 写真 : Anna Loraine Hartmann/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「アンアースド　食品販売」部門1位受賞作品『Herbwoman』　Anna Loraine Hartmann氏（ドイツ）

「アンアースド　食品販売」部門1位受賞作品『Herbwoman』　Anna Loraine Hartmann氏（ドイツ） - Sputnik 日本
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© 写真 : Anna Loraine Hartmann/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「アンアースド　食品販売」部門1位受賞作品『Herbwoman』　Anna Loraine Hartmann氏（ドイツ）

© 写真 : Mike English/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「プロジェクション・パラダイス　既刊部門1位受賞作品」『Red Mullet』　Mike English氏（英国）

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© 写真 : Mike English/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「プロジェクション・パラダイス　既刊部門1位受賞作品」『Red Mullet』　Mike English氏（英国）

© 写真 : Jon Wyand/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「エラスリス・ワイン・フォトグラファー・オブザイヤー」1位受賞作品『Gathering prunings on Corton Hill』　Jon Wyand氏（英国）

「エラスリス・ワイン・フォトグラファー・オブザイヤー」1位受賞作品『Gathering prunings on Corton Hill』　Jon Wyand氏（英国） - Sputnik 日本
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© 写真 : Jon Wyand/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「エラスリス・ワイン・フォトグラファー・オブザイヤー」1位受賞作品『Gathering prunings on Corton Hill』　Jon Wyand氏（英国）

© 写真 : Kasia Ciesielska-Faber / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「オン・ザ・フォン」部門1位受賞作品『Drying Stockfish』　Kasia Ciesielska-Faber氏（英国）

「オン・ザ・フォン」部門1位受賞作品『Drying Stockfish』　Kasia Ciesielska-Faber氏（英国） - Sputnik 日本
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© 写真 : Kasia Ciesielska-Faber / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「オン・ザ・フォン」部門1位受賞作品『Drying Stockfish』　Kasia Ciesielska-Faber氏（英国）

© 写真 : Remko Kraaijeveld / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「家族の料理」部門3位受賞作品『Pasta And Fake Curls』　　Remko Kraaijeveld氏（オランダ）

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© 写真 : Remko Kraaijeveld / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「家族の料理」部門3位受賞作品『Pasta And Fake Curls』　　Remko Kraaijeveld氏（オランダ）

© 写真 : Faisal Azim / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「国連世界食糧計画（WFP）フード・フォー・ライフ」部門1位受賞作品『Food After Work』　Faisal Azim氏（バングラデシュ）

「国連世界食糧計画（WFP）フード・フォー・ライフ」部門1位受賞作品『Food After Work』　Faisal Azim氏（バングラデシュ） - Sputnik 日本
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© 写真 : Faisal Azim / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「国連世界食糧計画（WFP）フード・フォー・ライフ」部門1位受賞作品『Food After Work』　Faisal Azim氏（バングラデシュ）

© 写真 : Elisa De Cecchi / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「MPB・フードインフルエンサー」部門1位受賞作品『Draining Pasta By The Window』　Elisa De Cecchi氏（イタリア）

「MPB・フードインフルエンサー」部門1位受賞作品『Draining Pasta By The Window』　Elisa De Cecchi氏（イタリア） - Sputnik 日本
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© 写真 : Elisa De Cecchi / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「MPB・フードインフルエンサー」部門1位受賞作品『Draining Pasta By The Window』　Elisa De Cecchi氏（イタリア）

© 写真 : Amanda Farnese Heath / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「1日1個のリンゴ」部門1位受賞作品『Autumnal Woodland Apple Party』　Amanda Farnese Heath,氏（英国）

「1日1個のリンゴ」部門1位受賞作品『Autumnal Woodland Apple Party』　Amanda Farnese Heath,氏（英国） - Sputnik 日本
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© 写真 : Amanda Farnese Heath / Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「1日1個のリンゴ」部門1位受賞作品『Autumnal Woodland Apple Party』　Amanda Farnese Heath,氏（英国）

© 写真 : Kim Bainbridge/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「英国王立写真協会支援・学生フードフォトグラファー・オブザイヤー」部門1位受賞作品『Pot Of Tea』　Kim Bainbridge氏（英国）

「英国王立写真協会支援・学生フードフォトグラファー・オブザイヤー」部門1位受賞作品『Pot Of Tea』　Kim Bainbridge氏（英国） - Sputnik 日本
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© 写真 : Kim Bainbridge/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「英国王立写真協会支援・学生フードフォトグラファー・オブザイヤー」部門1位受賞作品『Pot Of Tea』　Kim Bainbridge氏（英国）

© 写真 : Indigo Larmour/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「ヤング（11－14歳）」部門1位受賞作品『Chhath Puja Offerings』　Indigo Larmour氏（インド）

「ヤング（11－14歳）」部門1位受賞作品『Chhath Puja Offerings』　Indigo Larmour氏（インド） - Sputnik 日本
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© 写真 : Indigo Larmour/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「ヤング（11－14歳）」部門1位受賞作品『Chhath Puja Offerings』　Indigo Larmour氏（インド）

© 写真 : Carolin Strothe/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「フードスタイリスト・アワード」部門1位受賞作品『Berry Jewels On Semolina Pudding』　Carolin Strothe氏（ドイツ）

「フードスタイリスト・アワード」部門1位受賞作品『Berry Jewels On Semolina Pudding』　Carolin Strothe氏（ドイツ） - Sputnik 日本
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© 写真 : Carolin Strothe/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「フードスタイリスト・アワード」部門1位受賞作品『Berry Jewels On Semolina Pudding』　Carolin Strothe氏（ドイツ）

© 写真 : Chang Jiangbin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「収穫持ち帰り」部門1位受賞作品『Movement Of Noodles』　Chang Jiangbin氏（中国）

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© 写真 : Chang Jiangbin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

「収穫持ち帰り」部門1位受賞作品『Movement Of Noodles』　Chang Jiangbin氏（中国）

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