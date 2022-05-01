ケバブの煙、バナナの花：フードフォトコンテスト受賞作品
最優秀賞「ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Kebabiyana』 Debdatta Chakraborty氏（インド）
最優秀賞「ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Kebabiyana』 Debdatta Chakraborty氏（インド）
「シャンパーニュ・テタンジェ 祝いの料理」部門1位受賞作品『Traditional Skill』 Chen Ying氏（中国）
「シャンパーニュ・テタンジェ 祝いの料理」部門1位受賞作品『Traditional Skill』 Chen Ying氏（中国）
「シャンパーニュ・テタンジェ ウェディング料理」部門1位受賞作品『Lemon Cake』 Isabelle Hattink氏（オランダ）
「シャンパーニュ・テタンジェ ウェディング料理」部門1位受賞作品『Lemon Cake』 Isabelle Hattink氏（オランダ）
「フード・ポリティクス」部門1位受賞作品『Where Dreams Fly Away』 K M Asad氏（バングラデシュ）
「フード・ポリティクス」部門1位受賞作品『Where Dreams Fly Away』 K M Asad氏（バングラデシュ）
「クレア・アホ記念女性写真家賞」部門奨励賞受賞作品『Banana Blossom』 Banana氏（アラブ首長国連邦）
「クレア・アホ記念女性写真家賞」部門奨励賞受賞作品『Banana Blossom』 Banana氏（アラブ首長国連邦）
「テーブルの料理」部門1位受賞作品『Putting On The Ritz』 John Carey氏（英国）
「テーブルの料理」部門1位受賞作品『Putting On The Ritz』 John Carey氏（英国）
「畑の食べ物」部門1位受賞作品『 Agricultural Art 』 Paolo Crocetta氏（イタリア）
「畑の食べ物」部門1位受賞作品『 Agricultural Art 』 Paolo Crocetta氏（イタリア）
「南部アフリカ地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Flower girl with a packet of Simba chippies』 Marguerite Oelofse氏（南アフリカ）
「南部アフリカ地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Flower girl with a packet of Simba chippies』 Marguerite Oelofse氏（南アフリカ）
「東南アジア地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Anchovy Catching』 Thien Nguyen Ngoc氏（ベトナム）
「東南アジア地域・ピンクレディー・フードフォトグラファー・オブザイヤー」受賞作品『Anchovy Catching』 Thien Nguyen Ngoc氏（ベトナム）
「アンアースド 食品販売」部門1位受賞作品『Herbwoman』 Anna Loraine Hartmann氏（ドイツ）
「アンアースド 食品販売」部門1位受賞作品『Herbwoman』 Anna Loraine Hartmann氏（ドイツ）
「プロジェクション・パラダイス 既刊部門1位受賞作品」『Red Mullet』 Mike English氏（英国）
「プロジェクション・パラダイス 既刊部門1位受賞作品」『Red Mullet』 Mike English氏（英国）
「エラスリス・ワイン・フォトグラファー・オブザイヤー」1位受賞作品『Gathering prunings on Corton Hill』 Jon Wyand氏（英国）
「エラスリス・ワイン・フォトグラファー・オブザイヤー」1位受賞作品『Gathering prunings on Corton Hill』 Jon Wyand氏（英国）
「オン・ザ・フォン」部門1位受賞作品『Drying Stockfish』 Kasia Ciesielska-Faber氏（英国）
「オン・ザ・フォン」部門1位受賞作品『Drying Stockfish』 Kasia Ciesielska-Faber氏（英国）
「家族の料理」部門3位受賞作品『Pasta And Fake Curls』 Remko Kraaijeveld氏（オランダ）
「家族の料理」部門3位受賞作品『Pasta And Fake Curls』 Remko Kraaijeveld氏（オランダ）
「国連世界食糧計画（WFP）フード・フォー・ライフ」部門1位受賞作品『Food After Work』 Faisal Azim氏（バングラデシュ）
「国連世界食糧計画（WFP）フード・フォー・ライフ」部門1位受賞作品『Food After Work』 Faisal Azim氏（バングラデシュ）
「MPB・フードインフルエンサー」部門1位受賞作品『Draining Pasta By The Window』 Elisa De Cecchi氏（イタリア）
「MPB・フードインフルエンサー」部門1位受賞作品『Draining Pasta By The Window』 Elisa De Cecchi氏（イタリア）
「1日1個のリンゴ」部門1位受賞作品『Autumnal Woodland Apple Party』 Amanda Farnese Heath,氏（英国）
「1日1個のリンゴ」部門1位受賞作品『Autumnal Woodland Apple Party』 Amanda Farnese Heath,氏（英国）
「英国王立写真協会支援・学生フードフォトグラファー・オブザイヤー」部門1位受賞作品『Pot Of Tea』 Kim Bainbridge氏（英国）
「英国王立写真協会支援・学生フードフォトグラファー・オブザイヤー」部門1位受賞作品『Pot Of Tea』 Kim Bainbridge氏（英国）
「ヤング（11－14歳）」部門1位受賞作品『Chhath Puja Offerings』 Indigo Larmour氏（インド）
「ヤング（11－14歳）」部門1位受賞作品『Chhath Puja Offerings』 Indigo Larmour氏（インド）
「フードスタイリスト・アワード」部門1位受賞作品『Berry Jewels On Semolina Pudding』 Carolin Strothe氏（ドイツ）
「フードスタイリスト・アワード」部門1位受賞作品『Berry Jewels On Semolina Pudding』 Carolin Strothe氏（ドイツ）
「収穫持ち帰り」部門1位受賞作品『Movement Of Noodles』 Chang Jiangbin氏（中国）
「収穫持ち帰り」部門1位受賞作品『Movement Of Noodles』 Chang Jiangbin氏（中国）