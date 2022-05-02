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キエフ、税率引き下げ求め数千人がデモ - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220502/ap-11006156.html
軍事訓練を受けた米国人がウクライナ軍事行動に参加＝AP通信
軍事訓練を受けた米国人がウクライナ軍事行動に参加＝AP通信
軍事訓練を受けた米国人がウクライナの軍事行動に参加している。AP通信が報じた。 2022年5月2日, Sputnik 日本
2022-05-02T21:03+0900
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先週木曜日、同通信は米国のビル・ジョセフ＝キャンセルさん（22）がウクライナで死亡したことを報道。母親の話によると、ビルさんは3月前半に民間軍事会社により現地に派遣され、他国の民間人とともに軍事行動に参加していた。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官はこれより前、ロシアの特殊軍事作戦開始以降、60か国以上から約7000人の傭兵がウクライナに到着したと語った。同報道官によると、傭兵はポーランド、米国、カナダ、ルーマニア、英国、グルジア（ジョージア）などから集まっているという。
https://jp.sputniknews.com/20220420/10674094.html
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軍事訓練を受けた米国人がウクライナ軍事行動に参加＝AP通信

2022年5月2日, 21:03
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ウクライナ - Sputnik 日本, 1920, 02.05.2022
© Sputnik / Alexey Kudenko
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軍事訓練を受けた米国人がウクライナの軍事行動に参加している。AP通信が報じた。
先週木曜日、同通信は米国のビル・ジョセフ＝キャンセルさん（22）がウクライナで死亡したことを報道。母親の話によると、ビルさんは3月前半に民間軍事会社により現地に派遣され、他国の民間人とともに軍事行動に参加していた。
英国　ウクライナで露軍に拘束の自国傭兵の捕虜交換を拒否 - Sputnik 日本, 1920, 20.04.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
英国　ウクライナで露軍に拘束の自国傭兵の捕虜交換を拒否
4月20日, 21:30
「不特定多数の米国人が、その多くは軍事訓練を受けているが、ウクライナにいるとみられ、ウクライナ人や他国志願兵とともにロシア軍に対戦している」
ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官はこれより前、ロシアの特殊軍事作戦開始以降、60か国以上から約7000人の傭兵がウクライナに到着したと語った。同報道官によると、傭兵はポーランド、米国、カナダ、ルーマニア、英国、グルジア（ジョージア）などから集まっているという。
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