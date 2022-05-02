https://jp.sputniknews.com/20220502/ap-11006156.html

軍事訓練を受けた米国人がウクライナ軍事行動に参加＝AP通信

軍事訓練を受けた米国人がウクライナ軍事行動に参加＝AP通信

軍事訓練を受けた米国人がウクライナの軍事行動に参加している。AP通信が報じた。 2022年5月2日, Sputnik 日本

2022-05-02T21:03+0900

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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先週木曜日、同通信は米国のビル・ジョセフ＝キャンセルさん（22）がウクライナで死亡したことを報道。母親の話によると、ビルさんは3月前半に民間軍事会社により現地に派遣され、他国の民間人とともに軍事行動に参加していた。ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官はこれより前、ロシアの特殊軍事作戦開始以降、60か国以上から約7000人の傭兵がウクライナに到着したと語った。同報道官によると、傭兵はポーランド、米国、カナダ、ルーマニア、英国、グルジア（ジョージア）などから集まっているという。

https://jp.sputniknews.com/20220420/10674094.html

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