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ロシア パレスチナ間会合の実施に意欲

ロシア パレスチナ間会合の実施に意欲

露大統領特別代表のミハイル・ボグダノフ外務次官は5日、リアノーボスチ通信からの取材に、ロシアがパレスチナ間会合を実施する場を提供する構えであることを明らかにした。 2022年5月6日, Sputnik 日本

2022-05-06T07:15+0900

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5日、ボグダノフ外務次官は露外務省でハマスの代表団と会合を実施した。それについてボグダノフ外務次官は、「内容の充実した、建設的な良い話し合いができた。我々はコンタクトを維持している」と語った。ボグダノフ外務次官は、今回の会合がモスクワでのパレスチナ間会合の準備会合だったのかとという問いに対し、ロシアはパレスチナ側の希望に応じて、全体会合、二方向間、三方向間会合のためにモスクワで場を提供する用意があると語った。ボグダノフ外務次官はまた、ロシアは近い将来、ファタハ運動とパレスチナ解放機構の指導者のロシア訪問が近い将来実現するよう期待していると語った。関連ニュース

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