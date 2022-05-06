https://jp.sputniknews.com/20220506/11188490.html
韓国次期大統領の就任式 日本から鳩山元首相が出席
韓国次期大統領の就任式 日本から鳩山元首相が出席
共同通信は6日、韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）次期大統領の就任式に日本から鳩山由紀夫元首相が出席すると報じた。 2022年5月6日, Sputnik 日本
2022-05-06T14:15+0900
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共同通信が次期大統領の就任準備委員会の発表を引用して報じたところによると、10日に予定される尹次期大統領の就任式に日本からは鳩山元首相、中国からは王岐山国家副主席、米国からはハリス副大統領の夫エムホフ氏やウォルシュ労働長官が参加する。報道によると、日本政府は、岸田文雄首相の出席を見送り、林芳正外相を派遣する方向で調整中。関連ニュース
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韓国次期大統領の就任式 日本から鳩山元首相が出席
共同通信は6日、韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）次期大統領の就任式に日本から鳩山由紀夫元首相が出席すると報じた。
共同通信
が次期大統領の就任準備委員会の発表を引用して報じたところによると、10日に予定される尹次期大統領の就任式に日本からは鳩山元首相、中国からは王岐山国家副主席、米国からはハリス副大統領の夫エムホフ氏やウォルシュ労働長官が参加する。
報道によると、日本政府は、岸田文雄首相の出席を見送り、林芳正外相を派遣する方向で調整中。