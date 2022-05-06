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韓国次期大統領の就任式　日本から鳩山元首相が出席
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共同通信は6日、韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）次期大統領の就任式に日本から鳩山由紀夫元首相が出席すると報じた。 2022年5月6日, Sputnik 日本
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共同通信が次期大統領の就任準備委員会の発表を引用して報じたところによると、10日に予定される尹次期大統領の就任式に日本からは鳩山元首相、中国からは王岐山国家副主席、米国からはハリス副大統領の夫エムホフ氏やウォルシュ労働長官が参加する。報道によると、日本政府は、岸田文雄首相の出席を見送り、林芳正外相を派遣する方向で調整中。関連ニュース
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韓国次期大統領の就任式　日本から鳩山元首相が出席

2022年5月6日, 14:15
© AP Photo / Chung Sung-Jun/Pool鳩山由紀夫元首相
鳩山由紀夫元首相 - Sputnik 日本, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Chung Sung-Jun/Pool
共同通信は6日、韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）次期大統領の就任式に日本から鳩山由紀夫元首相が出席すると報じた。
共同通信が次期大統領の就任準備委員会の発表を引用して報じたところによると、10日に予定される尹次期大統領の就任式に日本からは鳩山元首相、中国からは王岐山国家副主席、米国からはハリス副大統領の夫エムホフ氏やウォルシュ労働長官が参加する。
報道によると、日本政府は、岸田文雄首相の出席を見送り、林芳正外相を派遣する方向で調整中。
岸田首相　 - Sputnik 日本, 1920, 02.05.2022
岸田首相　韓国新大統領就任式には出席せず
5月2日, 18:35
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