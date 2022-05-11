https://jp.sputniknews.com/20220511/11223771.html

トヨタ自動車 日本国内の一部工場で稼働停止へ 上海ロックダウンで

トヨタ自動車 日本国内の一部工場で稼働停止へ 上海ロックダウンで

日本のトヨタ自動車は10日、中国・上海のロックダウンの影響による部品調達難を受け、日本国内の一部工場で最大6日間稼働を停止すると発表した。 2022年5月11日, Sputnik 日本

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トヨタ自動車によると、今月16～21日に日本国内の8つの工場の14ラインで最大6日間稼働を停止する。8工場は、愛知県の元町工場や田原工場、岐阜県の岐阜車体工業など。5月のグローバル生産計画台数は75万台程度としていたが、今回の影響により、70万台程度に減る見込みだという。関連ニュース

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