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ウクライナをめぐる情勢悪化
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220512/11234154.html
ウクライナ政府、アゾフスターリ製鉄所の負傷兵とロシア兵捕虜の交換を提案
ウクライナ政府、アゾフスターリ製鉄所の負傷兵とロシア兵捕虜の交換を提案
ウクライナ政府は東部の要衝、マリウポリ市にあるアゾフスターリ製鉄所の敷地内に取り残されている負傷兵とロシア兵捕虜の交換を提案している。ウクライナ政府のイリーナ・ベレシチューク副首相がSNS、テレグラムへの投稿で明らかにした。 2022年5月12日, Sputnik 日本
2022-05-12T11:34+0900
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ベレシチューク副首相によると、人道回廊を使用してアゾフスターリ製鉄所から負傷兵を解放することと引き換えに、ウクライナ側は捕虜の交換に関する基本的なルールに従ってロシア兵捕虜を引き渡す用意があるという。ただし、合意には至っておらず、現在も交渉が続いている。関連ニュース
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ウクライナ政府、アゾフスターリ製鉄所の負傷兵とロシア兵捕虜の交換を提案

2022年5月12日, 11:34
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ウクライナ政府のイリーナ・ベレシチューク副首相 - Sputnik 日本, 1920, 12.05.2022
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ウクライナ政府は東部の要衝、マリウポリ市にあるアゾフスターリ製鉄所の敷地内に取り残されている負傷兵とロシア兵捕虜の交換を提案している。ウクライナ政府のイリーナ・ベレシチューク副首相がSNS、テレグラムへの投稿で明らかにした。
ベレシチューク副首相によると、人道回廊を使用してアゾフスターリ製鉄所から負傷兵を解放することと引き換えに、ウクライナ側は捕虜の交換に関する基本的なルールに従ってロシア兵捕虜を引き渡す用意があるという。
ただし、合意には至っておらず、現在も交渉が続いている。
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