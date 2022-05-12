https://jp.sputniknews.com/20220512/nato-11235164.html
NATOはフィンランドとスウェーデンの加盟申請を即座に承認へ＝ロイター
NATOはフィンランドとスウェーデンの加盟申請を即座に承認へ＝ロイター
NATO（北大西洋条約機構）はフィンランドとスウェーデンが近日中に加盟申請を行うことを期待しており、その場合は即座に加盟の承認手続きに入る。情報筋の証言をもとにロイター通信が報じた。 2022年5月12日, Sputnik 日本
2022-05-12T11:16+0900
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匿名で取材に応じた情報筋はロイター通信に対し、「彼らが申請すれば、承認される」と回答した。加盟申請から承認手続きの完了まではおおむね1年ほど必要となることから、その間にNATOは北部方面の軍事力を強化し、軍事演習を進めるという。これら二カ国の加盟申請はマドリッドで6月28日から30日にかけて行われるNATOのサミットまでに受理される模様。関連ニュース
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NATOはフィンランドとスウェーデンの加盟申請を即座に承認へ＝ロイター
NATO（北大西洋条約機構）はフィンランドとスウェーデンが近日中に加盟申請を行うことを期待しており、その場合は即座に加盟の承認手続きに入る。情報筋の証言をもとにロイター通信が報じた。
匿名で取材に応じた情報筋はロイター通信に対し、「彼らが申請すれば、承認される」と回答した。加盟申請から承認手続きの完了まではおおむね1年ほど必要となることから、その間にNATOは北部方面の軍事力を強化し、軍事演習を進めるという。
これら二カ国の加盟申請はマドリッドで6月28日から30日にかけて行われるNATOのサミットまでに受理される模様。