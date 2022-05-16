https://jp.sputniknews.com/20220516/1-11271875.html
日本政府がウクライナ政府に約130億円の融資提供＝ウクライナ財務省
日本政府がウクライナ政府に約130億円の融資提供＝ウクライナ財務省
ウクライナと日本の政府は、ウクライナ側に特別な条件で約1億ドル（約130億円）の融資を提供するという合意に署名した。16日、ウクライナ財務省のサイトで発表された。 2022年5月16日, Sputnik 日本
2022-05-16T20:25+0900
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ウクライナのセルゲイ・マルチェンコ財務相は同省のサイトで、「日本とウクライナの間で合意された資金援助の第一弾となる130億円の特別融資は、主に、もっとも困難な状況にある人々を支援するための優先的な支出の財源として国家予算に充てられる」と述べている。同省の発表によれば、融資の返済期間は30年、猶予期間は10年、金利は年率1％という。関連ニュース
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日本政府がウクライナ政府に約130億円の融資提供＝ウクライナ財務省
2022年5月16日, 20:25 (更新: 2022年5月16日, 20:44)
ウクライナと日本の政府は、ウクライナ側に特別な条件で約1億ドル（約130億円）の融資を提供するという合意に署名した。16日、ウクライナ財務省のサイトで発表された。
ウクライナのセルゲイ・マルチェンコ財務相は同省のサイト
で、「日本とウクライナの間で合意された資金援助の第一弾となる130億円の特別融資は、主に、もっとも困難な状況にある人々を支援するための優先的な支出の財源として国家予算に充てられる」と述べている。
同省の発表によれば、融資の返済期間は30年、猶予期間は10年、金利は年率1％という。