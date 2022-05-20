https://jp.sputniknews.com/20220520/11306888.html

米オクラホマ州、全米で最も厳しい中絶禁止法案可決

米オクラホマ州、全米で最も厳しい中絶禁止法案可決

米オクラホマ州議会は19日、受精後の中絶を禁止する法案を可決した。オクラホマ州知事が署名すれば、全米で最も厳しい中絶禁止法が成立、発効する。ガーディアン紙が報じた。 2022年5月20日, Sputnik 日本

2022-05-20T15:57+0900

2022-05-20T15:57+0900

2022-05-20T16:01+0900

米国

社会

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/14/11306433_0:96:3073:1824_1920x0_80_0_0_7643830e2088382f6ebe66304f3479f2.jpg

オクラホマ州のスティット知事は先に、中絶禁止法への支持を表明し、同州は中絶に関して全米で最も厳しい州になると指摘した。昨年9月、米テキサス州で中絶禁止法が施行されたが、同法が禁じるのは妊娠約6週以降の中絶。母体や胎児の健康や命に危険が及ぶ場合は例外となり、レイプや近親相関はその被害について当局に通報されている場合は中絶が認められる。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220511/11220292.html

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

米国, 社会