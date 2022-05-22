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バイデン大統領、金正恩氏に伝えたい言葉は「ハロー」のみ＝朝鮮日報
バイデン大統領、金正恩氏に伝えたい言葉は「ハロー」のみ＝朝鮮日報
バイデン米大統領が北朝鮮の金正恩最高指導者に伝えるものは特になく、伝えるとすれば挨拶のひと言のみ。ホワイトハウス担当記者の話をもとに韓国の朝鮮日報が報じた。 2022年5月22日, Sputnik 日本
2022-05-22T17:07+0900
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バイデン大統領は22日午前、現代自動車グループの鄭義宣CEOと面談。朝鮮日報によると、面談を終えたバイデン大統領に記者らが「金正恩氏に何か伝えたいことは」と訊ねたところ、大統領は「ハロー」と答えたという。その後、数秒おいてから「それだけ、以上」と付け加えた。バイデン大統領はさらに、韓国の尹錫悦大統領とともに平澤（ピョンテク）にある烏山（オサン）空軍基地の韓国航空宇宙作戦センターを視察。22日はバイデン大統領による3日間の韓国訪問の最終日であり、この後、同大統領は日本に向かう。関連ニュース
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バイデン大統領、金正恩氏に伝えたい言葉は「ハロー」のみ＝朝鮮日報

2022年5月22日, 17:07
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バイデン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 22.05.2022
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バイデン米大統領が北朝鮮の金正恩最高指導者に伝えるものは特になく、伝えるとすれば挨拶のひと言のみ。ホワイトハウス担当記者の話をもとに韓国の朝鮮日報が報じた。
バイデン大統領は22日午前、現代自動車グループの鄭義宣CEOと面談。
朝鮮日報によると、面談を終えたバイデン大統領に記者らが「金正恩氏に何か伝えたいことは」と訊ねたところ、大統領は「ハロー」と答えたという。その後、数秒おいてから「それだけ、以上」と付け加えた。
バイデン大統領はさらに、韓国の尹錫悦大統領とともに平澤（ピョンテク）にある烏山（オサン）空軍基地の韓国航空宇宙作戦センターを視察。22日はバイデン大統領による3日間の韓国訪問の最終日であり、この後、同大統領は日本に向かう。
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