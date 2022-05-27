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今週のベストショット　5月21日―5月27日
今週のベストショット　5月21日―5月27日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年5月27日, Sputnik 日本
2022-05-27T18:37+0900
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今週のベストショット　5月21日―5月27日

2022年5月27日, 18:37
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AP Photo / Daniel Cole

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『ELVIS（エルヴィス）』のプレミアに出席したカナダのファッションモデル、ウィニー・ハーロウさん（フランス・カンヌ、25日）

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『ELVIS（エルヴィス）』のプレミアに出席したカナダのファッションモデル、ウィニー・ハーロウさん（フランス・カンヌ、25日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Daniel Cole

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『ELVIS（エルヴィス）』のプレミアに出席したカナダのファッションモデル、ウィニー・ハーロウさん（フランス・カンヌ、25日）

© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat

街を覆う巨大な砂嵐（クウェート・クウェート市、23日）

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© AFP 2022 / Yasser Al-Zayyat

街を覆う巨大な砂嵐（クウェート・クウェート市、23日）

© Sputnik / Victor Antonyuk  / フォトバンクに移行

ウクライナ軍へ向け発砲するルガンスクの迫撃砲部隊の兵士ら（ルガンスク人民共和国、24日）

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© Sputnik / Victor Antonyuk
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ウクライナ軍へ向け発砲するルガンスクの迫撃砲部隊の兵士ら（ルガンスク人民共和国、24日）

© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

ゴタバヤ・ラジャパクサ大統領の辞任を要求するデモで、催涙ガスでデモ隊の鎮圧を試みる警察（スリランカ・コロンボ、21日）

ゴタバヤ・ラジャパクサ大統領の辞任を要求するデモで、催涙ガスでデモ隊の鎮圧を試みる警察（スリランカ・コロンボ、21日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara

ゴタバヤ・ラジャパクサ大統領の辞任を要求するデモで、催涙ガスでデモ隊の鎮圧を試みる警察（スリランカ・コロンボ、21日）

© AP Photo / Jae C. Hong

銃乱射事件で家族を失い、慰め合う2人（米テキサス州・ユバルディ、25日）

銃乱射事件で家族を失い、慰め合う2人（米テキサス州・ユバルディ、25日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Jae C. Hong

銃乱射事件で家族を失い、慰め合う2人（米テキサス州・ユバルディ、25日）

© AFP 2022 / Behrouz Mehri

長野県軽井沢町へ向かう新幹線で、愛犬を抱える人々（日本、22日）

長野県軽井沢町へ向かう新幹線で、愛犬を抱える人々（日本、22日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Behrouz Mehri

長野県軽井沢町へ向かう新幹線で、愛犬を抱える人々（日本、22日）

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空爆でできたクレーター付近をパトロールするルガンスク人民共和国の民兵（ドネツク人民共和国・ヤツコフカ、20日）

空爆でできたクレーター付近をパトロールするルガンスク人民共和国の民兵（ドネツク人民共和国・ヤツコフカ、20日） - Sputnik 日本
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© Sputnik / Viktor Antonyuk
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空爆でできたクレーター付近をパトロールするルガンスク人民共和国の民兵（ドネツク人民共和国・ヤツコフカ、20日）

© AP Photo / Matt Dunham

王立園芸協会で開催されるチェルシー・フラワー・ショー プレスデーのプレスデーで、花をあしらったドレス姿でプロモーション活動を行う女性（英ロンドン、23日）

王立園芸協会で開催されるチェルシー・フラワー・ショー プレスデーのプレスデーで、花をあしらったドレス姿でプロモーション活動を行う女性（英ロンドン、23日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Matt Dunham

王立園芸協会で開催されるチェルシー・フラワー・ショー プレスデーのプレスデーで、花をあしらったドレス姿でプロモーション活動を行う女性（英ロンドン、23日）

© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『Crimes of the Future』の上映会に出席したフランス俳優、ヴァンサン・カッセルさん（左）と妻でモデルのティナ・クナキーさん（フランス・カンヌ、23日）

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『Crimes of the Future』の上映会に出席したフランス俳優、ヴァンサン・カッセルさん（左）と妻でモデルのティナ・クナキーさん（フランス・カンヌ、23日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Patricia De Melo Moreira

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『Crimes of the Future』の上映会に出席したフランス俳優、ヴァンサン・カッセルさん（左）と妻でモデルのティナ・クナキーさん（フランス・カンヌ、23日）

© AFP 2022 / Ina Fassbender

嵐の影響で根こそぎ倒れたブナの木（ドイツ・ヘリングハウゼン、21日）

嵐の影響で根こそぎ倒れたブナの木（ドイツ・ヘリングハウゼン、21日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Ina Fassbender

嵐の影響で根こそぎ倒れたブナの木（ドイツ・ヘリングハウゼン、21日）

© AFP 2022 / Roslan Rahman

道路を横断するカワウソの家族（シンガポール、25日）

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© AFP 2022 / Roslan Rahman

道路を横断するカワウソの家族（シンガポール、25日）

© AP Photo / Petros Giannakouris

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『Holy Spider』のプレミアで、フェミサイド（女性殺人）の犠牲になった女性125人の名前が書かれた横断幕を広げる活動家（フランス・カンヌ、22日）

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『Holy Spider』のプレミアで、フェミサイド（女性殺人）の犠牲になった女性125人の名前が書かれた横断幕を広げる活動家（フランス・カンヌ、22日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Petros Giannakouris

第75回カンヌ国際映画祭で開催された映画『Holy Spider』のプレミアで、フェミサイド（女性殺人）の犠牲になった女性125人の名前が書かれた横断幕を広げる活動家（フランス・カンヌ、22日）

© AP Photo / Edmar Barros

ネグロ川の氾濫で冠水した通りで食事を作る女性（ブラジル・アマゾナス州、23日）

ネグロ川の氾濫で冠水した通りで食事を作る女性（ブラジル・アマゾナス州、23日） - Sputnik 日本
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© AP Photo / Edmar Barros

ネグロ川の氾濫で冠水した通りで食事を作る女性（ブラジル・アマゾナス州、23日）

© AFP 2022 / Frederick Florin

サンクロワ動物園で2月に生まれたばかりのアメリカグマの赤ちゃん（フランス・ロド、26日）

サンクロワ動物園で2月に生まれたばかりのアメリカグマの赤ちゃん（フランス・ロド、26日） - Sputnik 日本
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© AFP 2022 / Frederick Florin

サンクロワ動物園で2月に生まれたばかりのアメリカグマの赤ちゃん（フランス・ロド、26日）

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