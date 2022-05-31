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お客さんは犬 ドバイに「ドッグカフェ」第1号店がオープン
お客さんは犬 ドバイに「ドッグカフェ」第1号店がオープン
アラブ首長国連邦（UAE）のドバイにこのほど、犬専用のカフェ「Happy Bark Day」がオープンした。 2022年5月31日, Sputnik 日本
2022-05-31T20:51+0900
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「Happy Bark Day」は、ドバイ初のペット用デザートショップとしてオープン。提供する食事はペット栄養管理士と専用のベーカリーシェフが監修。訪れた客の愛犬に、とっておきのケーキやスイーツをお届けしている。
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お客さんは犬 ドバイに「ドッグカフェ」第1号店がオープン
アラブ首長国連邦（UAE）のドバイにこのほど、犬専用のカフェ「Happy Bark Day」がオープンした。
「Happy Bark Day」は、ドバイ初のペット用デザートショップとしてオープン。
提供する食事はペット栄養管理士と専用のベーカリーシェフが監修。訪れた客の愛犬に、とっておきのケーキやスイーツをお届けしている。
© AFP 2022 / Karim Sahib
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で誕生日を祝う犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で誕生日を祝う犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で食事を提供する韓国人オーナーのク・ヒョンソクさん（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で食事を提供する韓国人オーナーのク・ヒョンソクさん（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
ドッグカフェ「Happy Bark Day」を訪れた客と犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
ドッグカフェ「Happy Bark Day」を訪れた客と犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で1歳の誕生日を祝う犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で1歳の誕生日を祝う犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
犬の誕生日を祝うため、ドッグカフェ「Happy Bark Day」に集まった人々（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
犬の誕生日を祝うため、ドッグカフェ「Happy Bark Day」に集まった人々（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
犬用の誕生日ケーキを食べる犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
犬用の誕生日ケーキを食べる犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
犬用の誕生日ケーキを食べる犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
犬用の誕生日ケーキを食べる犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
ドッグカフェ「Happy Bark Day」の外観（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
ドッグカフェ「Happy Bark Day」の外観（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
客の犬を迎え入れるドッグカフェ「Happy Bark Day」の従業員（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
客の犬を迎え入れるドッグカフェ「Happy Bark Day」の従業員（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
犬の誕生日を祝うため、ドッグカフェ「Happy Bark Day」に集まった人々（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
犬の誕生日を祝うため、ドッグカフェ「Happy Bark Day」に集まった人々（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で1歳の誕生日を祝う犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で1歳の誕生日を祝う犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
© AFP 2022 / Karim Sahib
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で寝そべる犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）
ドッグカフェ「Happy Bark Day」で寝そべる犬（アラブ首長国連邦・ドバイ、30日）