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日本の外相が新型コロナに感染　検査で陽性
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日本外務省によれば、林芳正外相が新型コロナウイルスに感染した。 2022年6月1日, Sputnik 日本
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同相は、1日朝から発熱し、予算委員会を欠席していたが、PCR検査で陽性であることが確認された。同相は連日、各国の関係者や閣僚などと面会していたが、濃厚接触者はいないとされる。外務省によると、林外相の症状は軽度で自宅療養しており、予定されていた米国議員団との表敬訪問などはすべてキャンセルされた。関連ニュース
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日本の外相が新型コロナに感染　検査で陽性

2022年6月1日, 15:53 (更新: 2022年6月1日, 15:55)
© AP Photo / Koji Sasahara林芳正外相
林芳正外相 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
日本外務省によれば、林芳正外相が新型コロナウイルスに感染した。
同相は、1日朝から発熱し、予算委員会を欠席していたが、PCR検査で陽性であることが確認された。
同相は連日、各国の関係者や閣僚などと面会していたが、濃厚接触者はいないとされる。
富士山 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2022
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外務省によると、林外相の症状は軽度で自宅療養しており、予定されていた米国議員団との表敬訪問などはすべてキャンセルされた。
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