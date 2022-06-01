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BTS、ホワイトハウス訪問　ヘイトクライム根絶を訴える
BTS、ホワイトハウス訪問　ヘイトクライム根絶を訴える
韓国の人気グループBTS（防弾少年団）が31日、米国のホワイトハウスを訪れ、バイデン大統領と面会した。 2022年6月1日, Sputnik 日本
2022-06-01T16:25+0900
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バイデン氏との面会を前に、BTSのメンバーはホワイトハウスの記者会見場を訪れた。メンバーは黒のスーツに黒のネクタイ、白のシャツという服装で現れ、１人ずつ順番に発言し、ヘイトクライムの根絶を訴えた。リーダーのRM（アールエム）さんは英語で「アジア系ヘイトクライム、アジア系インクルージョン（包容、受容）とダイバーシティー（多様性）という重要な問題について話をするためにホワイトハウスに招待されたことを大変光栄に思います」と語った。RMさんを除く6人のメンバーは韓国語でメッセージを伝えた。ホワイトハウスは先月26日、バイデン大統領がBTSを31日にホワイトハウスに招くと発表した。
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BTS、ホワイトハウス訪問　ヘイトクライム根絶を訴える

2022年6月1日, 16:25
© AP Photo / Andrew Harnik韓国の人気グループBTS（防弾少年団）がホワイトハウスのブリーフィングに登場
韓国の人気グループBTS（防弾少年団）がホワイトハウスのブリーフィングに登場 - Sputnik 日本, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
韓国の人気グループBTS（防弾少年団）が31日、米国のホワイトハウスを訪れ、バイデン大統領と面会した。
バイデン氏との面会を前に、BTSのメンバーはホワイトハウスの記者会見場を訪れた。メンバーは黒のスーツに黒のネクタイ、白のシャツという服装で現れ、１人ずつ順番に発言し、ヘイトクライムの根絶を訴えた。
リーダーのRM（アールエム）さんは英語で「アジア系ヘイトクライム、アジア系インクルージョン（包容、受容）とダイバーシティー（多様性）という重要な問題について話をするためにホワイトハウスに招待されたことを大変光栄に思います」と語った。RMさんを除く6人のメンバーは韓国語でメッセージを伝えた。
ホワイトハウスは先月26日、バイデン大統領がBTSを31日にホワイトハウスに招くと発表した。
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