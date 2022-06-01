BTS、ホワイトハウス訪問 ヘイトクライム根絶を訴える
© AP Photo / Andrew Harnik韓国の人気グループBTS（防弾少年団）がホワイトハウスのブリーフィングに登場
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韓国の人気グループBTS（防弾少年団）が31日、米国のホワイトハウスを訪れ、バイデン大統領と面会した。
バイデン氏との面会を前に、BTSのメンバーはホワイトハウスの記者会見場を訪れた。メンバーは黒のスーツに黒のネクタイ、白のシャツという服装で現れ、１人ずつ順番に発言し、ヘイトクライムの根絶を訴えた。
It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.— President Biden (@POTUS) June 1, 2022
I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL
リーダーのRM（アールエム）さんは英語で「アジア系ヘイトクライム、アジア系インクルージョン（包容、受容）とダイバーシティー（多様性）という重要な問題について話をするためにホワイトハウスに招待されたことを大変光栄に思います」と語った。RMさんを除く6人のメンバーは韓国語でメッセージを伝えた。
ホワイトハウスは先月26日、バイデン大統領がBTSを31日にホワイトハウスに招くと発表した。
백악관에 초대해 주셔서 감사합니다! 중요한 사안에 대해 @POTUS 와 논의할 수 있어 큰 영광이었습니다. 그리고 이 모든 것을 가능하게 해준 우리 #BTSARMY 여러분들께 진심으로 감사드립니다.🫰💜— BTS_official (@bts_bighit) June 1, 2022
#BTS #방탄소년단 #BTSatTheWhiteHouse pic.twitter.com/0l599NoaJD