https://jp.sputniknews.com/20220602/11417357.html
米国と台湾 経済関係深化の新構想を始動
米国と台湾 経済関係深化の新構想を始動
米国と台湾は1日、貿易、経済関係の深化、イノベーション振興、貿易障壁の排除を目指した新たな構想を始動した。米国の通商代表部が発表した。 2022年6月2日, Sputnik 日本
2022-06-02T07:35+0900
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米台両国は、二国間の貿易ルールの簡素化、農業分野の貿易高の増加、より高基準の汚職撲滅の達成、サプライチェーンの効率化、デジタル貿易の利点の活用を将来的に見据えたロードマップの策定に向けた協議の継続に合意した。「米台21世紀貿易構想の初会合は今月末にワシントンDCで開催される」米通商代表部が発表した。米国と台湾との経済協力を深めるための新構想は、バイデン米大統領が先日の訪日の際に打ち出しており、要点はアジア太平洋13カ国が参加する新地域経済構想にほぼ類似する。関連ニュース
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米国と台湾 経済関係深化の新構想を始動
米国と台湾は1日、貿易、経済関係の深化、イノベーション振興、貿易障壁の排除を目指した新たな構想を始動した。米国の通商代表部が発表した。
米台両国は、二国間の貿易ルールの簡素化、農業分野の貿易高の増加、より高基準の汚職撲滅の達成、サプライチェーンの効率化、デジタル貿易の利点の活用を将来的に見据えたロードマップの策定に向けた協議の継続に合意した。
「米台21世紀貿易構想
の初会合は今月末にワシントンDCで開催される」米通商代表部が発表した。
米国と台湾との経済協力を深めるための新構想は、バイデン米大統領が先日の訪日
の際に打ち出しており、要点はアジア太平洋13カ国が参加する新地域経済構想にほぼ類似する。