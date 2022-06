https://jp.sputniknews.com/20220602/11422065.html

国連 トルコの国名を変更

国連 トルコの国名を変更

国連が、すべての公式文書において国名を変更したいというトルコの要請を認めたことが分かった。国連のステファン・ドゥジャリク氏がリア・ノーボスチ通信にこのように語った。 2022年6月2日, Sputnik 日本

今回、トルコ共和国「Republic of Turkey」は、トルコ語に合わせて「Republic of Türkiye」に変更された。今後、「Türkiye」という名称は、すべての国際的なプラットフォーム、公式文書、商品の製造地の表記(Made in Türkiye)に使用される。また、国名の短縮形は「Turkey」ではなく「Türkiye」となる。ドゥジャリク氏によると、トルコ当局からの要請後、直ちに国名の変更が実施された。トルコのメヴリュト・チャヴシュオール外相は1日、国連のアントニオ・グテーレス事務総長に対し、国際文書および公式文書におけるトルコの名称を変更するよう要請した。同外相は、この決定は、「国際舞台におけるトルコの威信を高める」ためのプログラムの一環として行われたと説明した。トルコ国営のアナドル通信社によると、トルコ政府は英語での国名の発音があまり良くないことから変更を考えていたという。英語でトルコを意味する言葉は「Turkey」だが、英語には同じつづりで同じように発音する「turkey(七面鳥)」という言葉がある。関連ニュース

