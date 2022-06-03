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日米韓、核実験に連携対処 尹政権初の高官協議、対北朝鮮
日米韓、核実験に連携対処 尹政権初の高官協議、対北朝鮮
日米韓3カ国は3日、北朝鮮担当高官による会合をソウルで開いた。3者の対面協議は、韓国の尹錫悦新政権発足後初。 2022年6月3日, Sputnik 日本
2022-06-03T15:29+0900
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北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、核実験の強行が懸念される中、協力強化を図る。米国のソン・キム北朝鮮担当特別代表は北朝鮮が核実験を準備していると指摘し「米国は日韓との緊密な同盟で万一の事態に備えている」と述べ、日米韓で連携して対処する考えを示した。会合にはキム氏と日本外務省の船越健裕アジア大洋州局長、韓国の金健・朝鮮半島平和交渉本部長が出席。船越氏は「核実験を含むさらなる挑発行動があり得る中、３カ国の協力がいっそう重要だ」と訴えた。(c)KYODONEWS
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日米韓、核実験に連携対処 尹政権初の高官協議、対北朝鮮
日米韓3カ国は3日、北朝鮮担当高官による会合をソウルで開いた。3者の対面協議は、韓国の尹錫悦新政権発足後初。
北朝鮮がミサイル発射を繰り返し、核実験の強行が懸念される中、協力強化を図る。米国のソン・キム北朝鮮担当特別代表は北朝鮮が核実験を準備していると指摘し「米国は日韓との緊密な同盟で万一の事態に備えている」と述べ、日米韓で連携して対処する考えを示した。
会合にはキム氏と日本外務省の船越健裕アジア大洋州局長、韓国の金健・朝鮮半島平和交渉本部長が出席。船越氏は「核実験を含むさらなる挑発行動があり得る中、３カ国の協力がいっそう重要だ」と訴えた。