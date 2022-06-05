https://jp.sputniknews.com/20220605/64-11449444.html
アラスカ沖でマグニチュード6.4の地震
アラスカ沖でマグニチュード6.4の地震
アラスカ州アリューシャン列島のニア諸島沖でマグニチュード6.4の地震が発生した。米地質調査所が発表した。 2022年6月5日, Sputnik 日本
2022-06-05T09:48+0900
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地震
災害・事故・事件
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地震の揺れは協定世界時（UTC）で4日午前2時38分（日本時間で5日午後8時38分）に記録。震源の深さは104キロだった。なお今のところ犠牲者や建物の倒壊に関する情報は伝えられていない。関連ニュース
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アラスカ沖でマグニチュード6.4の地震
アラスカ州アリューシャン列島のニア諸島沖でマグニチュード6.4の地震が発生した。米地質調査所が発表した。
地震の揺れは協定世界時（UTC）で4日午前2時38分（日本時間で5日午後8時38分）に記録。震源の深さは104キロだった。
なお今のところ犠牲者や建物の倒壊に関する情報は伝えられていない。