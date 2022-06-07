https://jp.sputniknews.com/20220607/11470243.html

Apple、新型MacBook AirとMacBook Proを発表 M2プロセッサ搭載

Apple、新型MacBook AirとMacBook Proを発表 M2プロセッサ搭載

米Appleは6日、独自開発の「M2」プロセッサを搭載した新型MacBook AirとMacBook Proをオンラインで発表し、ストリーミング配信を行った。 2022年6月7日, Sputnik 日本

2022-06-07T10:58+0900

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M2はM1に代わる新しいチップで、作業効率を大幅に向上させると約束している。新型MacBook Airは、M2プロセッサに加えて、13.6型Liquid Retinaディスプレイを採用。HDカメラ、4基のスピーカーを備え、バッテリー駆動時間は18時間。13インチの新型MacBook Proは、24GBの高速ユニファイドメモリと20時間駆動のバッテリーを装備。両製品とも7月に発売される。またAppleは、Mac用OSの最新版「macOS Ventura」を秋にも提供することを発表した。最新OSで最も革新的なのは、iPhoneをMacBookのWebカメラとして使用可能となること。最新OSは、Apple WatchやiPadにも対応。さらに、AppleはiPhone向けの最新OS、iOS16を発表。iPhone 8以降のモデルに秋から提供する。iOS16ではロック画面が大幅アップデートされ、フォントや画面の色味を変更できるだけでなく、好みに合わせて様々なカスタマイズが可能。複数のロック画面を作成することも可能になる。このほか、iCloud共有写真ライブラリでの追加や編集、送信したメッセージの取り消しやメールの送信予約、メール返信のリマインド等が可能になる。関連ニュース

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