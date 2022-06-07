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日本の航空自衛隊が米軍と合同演習 戦略爆撃機B-1およびF-15戦闘機が参加
日本の航空自衛隊が米軍と合同演習 戦略爆撃機B-1およびF-15戦闘機が参加
日本の航空自衛隊が米国との合同演習を実施し、米空軍の戦略爆撃機B-12機が参加した。7日、航空自衛隊が発表した。 2022年6月7日, Sputnik 日本
2022-06-07T16:58+0900
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合同演習は北日本の青森県東部の太平洋上で3日に実施された。日本からはF-15戦闘機が参加した。発表によれば、両国戦闘機は敵機への迎撃を想定した演習を行った。これに先立つ5月20日、海上自衛隊は米海軍と合同演習を太平洋で実施した。この演習には米原子力空母ドナルド・レーガンも参加した。関連ニュース
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日本の航空自衛隊が米軍と合同演習 戦略爆撃機B-1およびF-15戦闘機が参加
日本の航空自衛隊が米国との合同演習を実施し、米空軍の戦略爆撃機B-12機が参加した。7日、航空自衛隊が発表した。
合同演習
は北日本の青森県東部の太平洋上で3日に実施された。日本からはF-15戦闘機が参加した。
発表によれば、両国戦闘機は敵機への迎撃を想定した演習を行った。
これに先立つ5月20日、海上自衛隊は米海軍と合同演習を太平洋で実施した。この演習には米原子力空母ドナルド・レーガンも参加した。