https://jp.sputniknews.com/20220608/11489928.html

日本 立憲民主党 内閣不信任決議案・細田衆院議長への不信任案を提出

日本 立憲民主党 内閣不信任決議案・細田衆院議長への不信任案を提出

日本の立憲民主党は物価高への政府の無策ぶりを看過できないとして岸田内閣に対する不信任決議案を提出。また言動が議長としての資質に欠けるとして細田衆院議長に対する不信任案も提出した。NHKが報じている。 2022年6月8日, Sputnik 日本

2022-06-08T19:02+0900

2022-06-08T19:02+0900

2022-06-08T19:08+0900

国内

政治

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/11356624_0:242:3071:1969_1920x0_80_0_0_a8a949fbe1a903d7bc5145d7296625e9.jpg

国会会期末を来週15日に控え、立憲民主党の泉代表は8日朝、「政府は物価高に対して無策で、国民生活を守ることも日本経済を回復させることもできず看過できない」と述べ、岸田内閣に対する不信任案決議を提出する方針を明らかにした。同日夕方、西村幹事長らが衆議院の事務総長室を訪れ、内閣不信任案を提出した。また細田衆院議長が民主主義の根幹を揺るがす言動を繰り返し、議長としての資質に欠けるとして、同議長に対する不信任案も合わせて提出した。いずれも9日の衆院本会議で採決が行われる。関連ニュース

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国内, 政治