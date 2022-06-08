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日米韓の外務次官級協議が開催 3カ国の協力強化を確認
日米韓の外務次官級協議が開催 3カ国の協力強化を確認
8日、日本と韓国、米国の外務次官級協議がソウルで開催された。同協議では、ミサイル発射を繰り返す朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）を批難し、3カ国の協力強化が確認された。NHKが報じた。 2022年6月8日, Sputnik 日本
2022-06-08T17:08+0900
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外務次官級協議には、日本の森事務次官と韓国のチョ・ヒョンドン（趙賢東）第1外務次官、米国のシャーマン国務副長官が出席。会合後の共同声明では、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮を強く批難。同時に、同国との対話の道は開かれているとした。同協議では、米国の核戦力などでの日韓防衛の「拡大抑止」を含め、3カ国の協力強化が確認された。このほか、ウクライナ情勢や自由で開かれたインド太平洋の推進なども討議されたという。関連ニュース
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日米韓の外務次官級協議が開催 3カ国の協力強化を確認
2022年6月8日, 17:08 (更新: 2022年6月8日, 17:26)
8日、日本と韓国、米国の外務次官級協議がソウルで開催された。同協議では、ミサイル発射を繰り返す朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）を批難し、3カ国の協力強化が確認された。NHKが報じた。
外務次官級協議
には、日本の森事務次官と韓国のチョ・ヒョンドン（趙賢東）第1外務次官、米国のシャーマン国務副長官が出席。会合後の共同声明では、ミサイル発射を繰り返す北朝鮮を強く批難。同時に、同国との対話の道は開かれているとした。
同協議では、米国の核戦力などでの日韓防衛の「拡大抑止」を含め、3カ国の協力強化が確認された。このほか、ウクライナ情勢や自由で開かれたインド太平洋の推進なども討議されたという。