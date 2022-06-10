https://jp.sputniknews.com/20220610/nato-11509426.html

韓国大統領、NATOの首脳会議に出席へ

韓国大統領、NATOの首脳会議に出席へ

韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領は29～30日にスペイン・マドリードで開催される北大西洋条約機構（NATO）首脳会議に出席する。大統領室の関係者が明らかにした。聯合ニュースが伝えた。 2022年6月10日, Sputnik 日本

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同関係者は「尹大統領のNATO首脳会議出席は、就任後初の外国訪問で、価値と規範を土台とする国際秩序の維持に向けNATO同盟国およびパートナー国との協力を強化し、グローバル中枢国家としてのわが国の役割を拡大する重要な契機になる」と発表した。 同関係者によると、尹氏は多くの首脳と２国間会談を行う予定。一方、同関係者は韓日首脳会談開催に関してまだコメントできないと説明するにとどまった。これより前、自衛隊の山崎幸二統合幕僚長は7日、東京で開催されたNATOのロブ・バウアー軍事委員長との会合で、日本の自衛隊が北大西洋条約機構との連携を深めていくと表明した。関連ニュース

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