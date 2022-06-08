https://jp.sputniknews.com/20220608/natonato-11486221.html
日本NATO共同訓練を実施 NATO軍事委員長来日、岸防衛相とも会談
日本NATO共同訓練を実施 NATO軍事委員長来日、岸防衛相とも会談
日本の海上自衛隊は、NATO（北大西洋条約機構）の常設海上部隊と6日に地中海において共同堂訓練を実施したと発表した。TBSが伝えた。 2022年6月8日, Sputnik 日本
2022-06-08T14:38+0900
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海上自衛隊からは練習艦「かしま」と「しまかぜ」が、NATOからはイタリア海軍のフリゲート艦「カルロ・マルゴッティーニ」、トルコ海軍の同「サーリヒレイス」が参加。また7日、NATOのロブ・バウアー軍事委員長が来日。岸防衛相や山崎統合幕僚長と会談した。ウクライナでロシアによる軍事作戦が行われていることを受け「欧州とインド太平洋地域の安全保障は不可分」の認識で一致した。関連ニュース
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日本NATO共同訓練を実施 NATO軍事委員長来日、岸防衛相とも会談
2022年6月8日, 14:38 (更新: 2022年6月8日, 14:48)
日本の海上自衛隊は、NATO（北大西洋条約機構）の常設海上部隊と6日に地中海において共同堂訓練を実施したと発表した。TBSが伝えた。
海上自衛隊
からは練習艦「かしま」と「しまかぜ」が、NATOからはイタリア海軍のフリゲート艦「カルロ・マルゴッティーニ」、トルコ海軍の同「サーリヒレイス」が参加。
また7日、NATOのロブ・バウアー軍事委員長が来日。岸防衛相
や山崎統合幕僚長と会談した。ウクライナでロシアによる軍事作戦が行われていることを受け「欧州とインド太平洋地域の安全保障は不可分」の認識で一致した。