日本
https://jp.sputniknews.com/20220614/100-11542813.html
英国　サル痘　新規感染者100人超
英国　サル痘　新規感染者100人超
英国ではこの3日間でサル痘の新規感染者が100人を超え、これまでの累計は470人となった。英国保健庁（UKHSA）が発表した。 2022年6月14日, Sputnik 日本
2022-06-14T07:30+0900
2022-06-14T07:30+0900
サル痘
英国
健康
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/8036408_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d267fab0d5107dbb3e9d295fc2e67755.jpg
9日の時点でサル痘感染者の累計はイングランド452人、スコットランド12人、ウェールズ4人となった。同庁では、サル痘は感染症状のある人との性交など、感染者との密接な接触により誰もが感染する可能性があると指摘している。この3週間で発疹や水疱という典型的な兆候がある感染者と接触した人は、医師の診察を受けるよう推奨している。またこの間に西アフリカ、中央アフリカに渡航歴があり、症状が現れた人にも診察を勧めている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220609/who-11495305.html
英国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/8036408_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8056df1bef07e4c67171325265934973.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
サル痘, 英国, 健康

英国　サル痘　新規感染者100人超

2022年6月14日, 07:30
© Sputnik / Justin Griffiths-Williams / フォトバンクに移行英国　サル痘　新規感染者100人超
英国　サル痘　新規感染者100人超 - Sputnik 日本, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Justin Griffiths-Williams
/
フォトバンクに移行
英国ではこの3日間でサル痘の新規感染者が100人を超え、これまでの累計は470人となった。英国保健庁（UKHSA）が発表した。
9日の時点でサル痘感染者の累計はイングランド452人、スコットランド12人、ウェールズ4人となった
世界保健機関（WHO） - Sputnik 日本, 1920, 09.06.2022
IT・科学
WHO　ヒトはサル痘は再感染する
6月9日, 05:50
同庁では、サル痘は感染症状のある人との性交など、感染者との密接な接触により誰もが感染する可能性があると指摘している。この3週間で発疹や水疱という典型的な兆候がある感染者と接触した人は、医師の診察を受けるよう推奨している。またこの間に西アフリカ、中央アフリカに渡航歴があり、症状が現れた人にも診察を勧めている。
関連ニュース
イタリアの研究者が指摘　サル痘ウイルスは精液に含まれる
WHO　サル痘の蔓延対策で行動を呼びかけ
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала