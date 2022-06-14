https://jp.sputniknews.com/20220614/100-11542813.html
英国 サル痘 新規感染者100人超
英国 サル痘 新規感染者100人超
英国ではこの3日間でサル痘の新規感染者が100人を超え、これまでの累計は470人となった。英国保健庁（UKHSA）が発表した。 2022年6月14日, Sputnik 日本
2022-06-14T07:30+0900
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9日の時点でサル痘感染者の累計はイングランド452人、スコットランド12人、ウェールズ4人となった。同庁では、サル痘は感染症状のある人との性交など、感染者との密接な接触により誰もが感染する可能性があると指摘している。この3週間で発疹や水疱という典型的な兆候がある感染者と接触した人は、医師の診察を受けるよう推奨している。またこの間に西アフリカ、中央アフリカに渡航歴があり、症状が現れた人にも診察を勧めている。関連ニュース
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サル痘, 英国, 健康
英国 サル痘 新規感染者100人超
英国ではこの3日間でサル痘の新規感染者が100人を超え、これまでの累計は470人となった。英国保健庁（UKHSA）が発表した。
9日の時点でサル痘感染者の累計はイングランド452人、スコットランド12人、ウェールズ4人となった
。
同庁では、サル痘は感染症状のある人
との性交など、感染者との密接な接触により誰もが感染する可能性があると指摘している。この3週間で発疹や水疱という典型的な兆候がある感染者と接触した人は、医師の診察を受けるよう推奨している。またこの間に西アフリカ、中央アフリカに渡航歴があり、症状が現れた人にも診察を勧めている。