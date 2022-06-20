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クリル諸島沖でM5.0の地震
クリル諸島沖でM5.0の地震
日本時間20日午前5時半ごろ、クリル諸島付近の太平洋でマグニチュード5.0の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。 2022年6月20日, Sputnik 日本
2022-06-20T08:37+0900
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地震
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地震は日本時間20日5時26分に観測された。震源地はイトゥルップ島（日本側名称：択捉島）ゴルノエ村の南東73キロの地点。震源の深さは112キロ。津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。関連ニュース
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地震, ロシア, クリル諸島

クリル諸島沖でM5.0の地震

2022年6月20日, 08:37
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地震計 - Sputnik 日本, 1920, 20.06.2022
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日本時間20日午前5時半ごろ、クリル諸島付近の太平洋でマグニチュード5.0の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。
地震は日本時間20日5時26分に観測された。震源地はイトゥルップ島（日本側名称：択捉島）ゴルノエ村の南東73キロの地点。震源の深さは112キロ。
津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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