クリル諸島沖でM5.0の地震
日本時間20日午前5時半ごろ、クリル諸島付近の太平洋でマグニチュード5.0の地震が発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁サハリン支部が発表した。
地震は日本時間20日5時26分に観測された。震源地はイトゥルップ島（日本側名称：択捉島）ゴルノエ村の南東73キロの地点。震源の深さは112キロ。
Preliminary M5.0 #earthquake 86km/53miles from #Kurilsk, in #KurilIslands, 2022-06-19 20:26 UTC by @raspishake network.— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) June 19, 2022
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津波の危険や犠牲者、建物の倒壊に関する情報は入っていない。
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