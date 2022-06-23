https://jp.sputniknews.com/20220623/11662316.html

アフガン大地震 中国が支援を約束 タリバンが発表

アフガン大地震 中国が支援を約束 タリバンが発表

中国はアフガニスタンで発生した地震に対し、人道的支援を約束した。在北京アフガニスタン大使館が発表した。 2022年6月23日, Sputnik 日本

2022-06-23T06:10+0900

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大使館の声明によると、中国側は22日、アフガニスタンのタリバン与党（テロ活動を行うために国連から制裁を受けている）の任命したマヒウディン・サダト駐中国大使代理に弔意を示し、緊急人道支援を約束した。また、昨2021年国外に脱出した同国のガニ前大統領は、アフガニスタンの大地震に哀悼の意を表し、国際諸機関に対して怪我人と遺族への支援を要請した。先に、米地質調査所（USGS）は、アフガニスタンでM6.1の地震が発生と発表した。

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