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アフガン大地震　中国が支援を約束　タリバンが発表
アフガン大地震　中国が支援を約束　タリバンが発表
中国はアフガニスタンで発生した地震に対し、人道的支援を約束した。在北京アフガニスタン大使館が発表した。 2022年6月23日, Sputnik 日本
2022-06-23T06:10+0900
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大使館の声明によると、中国側は22日、アフガニスタンのタリバン与党（テロ活動を行うために国連から制裁を受けている）の任命したマヒウディン・サダト駐中国大使代理に弔意を示し、緊急人道支援を約束した。また、昨2021年国外に脱出した同国のガニ前大統領は、アフガニスタンの大地震に哀悼の意を表し、国際諸機関に対して怪我人と遺族への支援を要請した。先に、米地質調査所（USGS）は、アフガニスタンでM6.1の地震が発生と発表した。
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アフガニスタン, 中国, タリバン

アフガン大地震　中国が支援を約束　タリバンが発表

2022年6月23日, 06:10
© AFP 2022 / Mark Ralstonアフガン大地震　中国が支援を約束　タリバンが発表
アフガン大地震　中国が支援を約束　タリバンが発表 - Sputnik 日本, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / Mark Ralston
中国はアフガニスタンで発生した地震に対し、人道的支援を約束した。在北京アフガニスタン大使館が発表した。
大使館の声明によると、中国側は22日、アフガニスタンのタリバン与党（テロ活動を行うために国連から制裁を受けている）の任命したマヒウディン・サダト駐中国大使代理に弔意を示し、緊急人道支援を約束した。
アフガニスタンでの地震の犠牲者が900人を超える - Sputnik 日本, 1920, 22.06.2022
アフガニスタンでの地震の犠牲者が900人を超える
昨日, 18:29
また、昨2021年国外に脱出した同国のガニ前大統領は、アフガニスタンの大地震に哀悼の意を表し、国際諸機関に対して怪我人と遺族への支援を要請した。
先に、米地質調査所（USGS）は、アフガニスタンでM6.1の地震が発生と発表した。
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