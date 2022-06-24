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今週のベストショット 6月18日―6月24日
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スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。 2022年6月24日, Sputnik 日本
2022-06-24T20:36+0900
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今週のベストショット 6月18日―6月24日
スプートニク日本は、世界の通信社の特派員がこの一週間で配信した最も興味深くホットな写真の数々を皆さんに御紹介します。
© AFP 2022 / Cesar Manso
熱波により発生した山火事の消火活動にあたる消防隊員ら（スペイン・サモラ県、18日）
熱波により発生した山火事の消火活動にあたる消防隊員ら（スペイン・サモラ県、18日）
© AFP 2022 / Saul Loeb
ゴードンズポンド州立公園でサイクリング中、自転車で転倒したジョー・バイデン大統領（米デラウェア州・レホボトビーチ、18日）
ゴードンズポンド州立公園でサイクリング中、自転車で転倒したジョー・バイデン大統領（米デラウェア州・レホボトビーチ、18日）
© AFP 2022 / Ahmad Sahel Arman
地震で建物が倒壊し、瓦礫が散乱する中を歩く子ども（アフガニスタン・パクティカ州、23日）
地震で建物が倒壊し、瓦礫が散乱する中を歩く子ども（アフガニスタン・パクティカ州、23日）
© AFP 2022 / Mario Tama/Getty Image
山火事によって焼失した住宅（米カリフォルニア州・ラグナニゲル、17日）
山火事によって焼失した住宅（米カリフォルニア州・ラグナニゲル、17日）
© AFP 2022 / Ed Jones
毎年恒例のヨガイベント「ソルスティス・イン・タイムズスクエア（Solstice in Times Square）」に参加する人々（米ニューヨーク、21日）
毎年恒例のヨガイベント「ソルスティス・イン・タイムズスクエア（Solstice in Times Square）」に参加する人々（米ニューヨーク、21日）
© AFP 2022 / Mamun Hossain
冠水した道路で、立ち往生したトラックのそばを横切る人々（バングラデシュ・スナムガンジ、21日）
冠水した道路で、立ち往生したトラックのそばを横切る人々（バングラデシュ・スナムガンジ、21日）
© Sputnik / Evgeny Odinokov / フォトバンクに移行
モスクワファッションウィーク中、街中心部の公園で行われたファッションショーに登場したモデル（ロシア・モスクワ、20日）
モスクワファッションウィーク中、街中心部の公園で行われたファッションショーに登場したモデル（ロシア・モスクワ、20日）
© AFP 2022 / Ludovic Marin
大統領官邸（エリゼ宮殿）で会談後、エマニュエル・マクロン大統領と握手を交わす政党「国民連合」党首のマリーヌ・ルペン氏（フランス・パリ、21日）
大統領官邸（エリゼ宮殿）で会談後、エマニュエル・マクロン大統領と握手を交わす政党「国民連合」党首のマリーヌ・ルペン氏（フランス・パリ、21日）
© AFP 2022 / Jaime Reina
サンフアン（聖ヨハネ）の日の前日、伝統の祭りで馬を撫でる島民（バレアレス諸島・メノルカ島、23日）
サンフアン（聖ヨハネ）の日の前日、伝統の祭りで馬を撫でる島民（バレアレス諸島・メノルカ島、23日）
© AFP 2022 / Stefano Rellandini
トロカデロ広場前の噴水で納涼する男性（フランス・パリ、18日）
トロカデロ広場前の噴水で納涼する男性（フランス・パリ、18日）
© AFP 2022 / Hector Retamal
高速道路を走行する車両（中国・上海、22日）
© AFP 2022 / STR
大雨で冠水した線路を点検する鉄道職員（中国・江西省上饒市、21日）
大雨で冠水した線路を点検する鉄道職員（中国・江西省上饒市、21日）
© AP Photo / Anna Szilagyi
第19回FINA世界水泳選手権のアーティスティックスイミング（AS）競技に出場する米国代表（ハンガリー・ブダペスト）
第19回FINA世界水泳選手権のアーティスティックスイミング（AS）競技に出場する米国代表（ハンガリー・ブダペスト）
© Sputnik / Viktor Antonyuk / フォトバンクに移行
住民を避難させるルガンスクの民兵（ルガンスク人民共和国・セベロドネツク、20日）
住民を避難させるルガンスクの民兵（ルガンスク人民共和国・セベロドネツク、20日）
© AP Photo / Muhammad Sajjad
伝統の雄牛レースで、2頭の牛を操る男性（パキスタン・ハリプール、18日）
伝統の雄牛レースで、2頭の牛を操る男性（パキスタン・ハリプール、18日）