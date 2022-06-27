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北アフリカ・アルジェリアでM5.1の地震 地中海競技大会の開催中

北アフリカ・アルジェリアでM5.1の地震 地中海競技大会の開催中

北アフリカ・アルジェリアのオラン県で26日、マグニチュード5.1の地震が発生。同県では、地中海沿岸諸国が参加し4年ごとに行われる地中海競技大会が開催されている。アルジェリアのテレビ局Enaharが、同国の天文学・天体物理学・地球物理学研究センターの情報を引用して報じた。 2022年6月27日, Sputnik 日本

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同局は「26日17時20分頃（日本時間23時20分ごろ）、西部オラン県でマグニチュード5.1の地震が観測された。震源地はカディル地区の北12キロ」と伝えている。救急隊によると、この地震による負傷者は出なかった。オランでは第19回地中海競技大会「オラン2022」が開催されており、25日の開会式には、カタールのタミーム首長などアラブの多くの首脳が到着した。7月6日まで、26カ国から約3400人の選手が出場する。関連ニュース

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