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G7首脳ら、プーチン大統領の上半身裸の写真について話し合う
G7首脳ら、プーチン大統領の上半身裸の写真について話し合う
ドイツで開催されたG7サミットの指導者たちは夕食の席で、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を思い出した。 2022年6月27日, Sputnik 日本
2022-06-27T13:10+0900
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写真を撮る準備をしていた英国のボリス・ジョンソン首相は他の首脳らに、ロシアの大統領よりもかっこよく見えるようにジャケットを脱ぐかを尋ねた。カナダのジャスティン・トルドー首相は、そのために上半身裸の乗馬のショーを見せるべきだと述べた。ジョンソン氏は、彼らが胸筋を見せるべきだと言った。2009年にプーチン大統領はトゥヴァ共和国で休暇の時に馬に乗って上半身裸で撮影された。G7サミットはドイツのバイエルンで6月26日から28日にかけて開催される。G7にはセネガル、南アフリカ、アルゼンチン、インド、インドネシアが招待されている。関連ニュース
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G7首脳ら、プーチン大統領の上半身裸の写真について話し合う

2022年6月27日, 13:10
© AFP 2022 / John MacdougallG7首脳ら、プーチン大統領の上半身裸の写真について話し合う
G7首脳ら、プーチン大統領の上半身裸の写真について話し合う - Sputnik 日本, 1920, 27.06.2022
© AFP 2022 / John Macdougall
ドイツで開催されたG7サミットの指導者たちは夕食の席で、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領を思い出した。
写真を撮る準備をしていた英国のボリス・ジョンソン首相は他の首脳らに、ロシアの大統領よりもかっこよく見えるようにジャケットを脱ぐかを尋ねた。
カナダのジャスティン・トルドー首相は、そのために上半身裸の乗馬のショーを見せるべきだと述べた。ジョンソン氏は、彼らが胸筋を見せるべきだと言った。
2009年にプーチン大統領はトゥヴァ共和国で休暇の時に馬に乗って上半身裸で撮影された。
G7サミットはドイツのバイエルンで6月26日から28日にかけて開催される。G7にはセネガル、南アフリカ、アルゼンチン、インド、インドネシアが招待されている。
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