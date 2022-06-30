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元KAT-TUNの田中聖容疑者、覚醒剤所持の疑いで逮捕
元KAT-TUNの田中聖容疑者、覚醒剤所持の疑いで逮捕
アイドルグループ「KAT-TUN」の元メンバーである田中聖容疑者が6月29日夜、千葉県柏市で覚醒剤を所持していた疑いで現行犯逮捕された。日本メディアが報じた。 2022年6月30日, Sputnik 日本
2022-06-30T10:10+0900
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田中容疑者は、2022年2月に名古屋市のホテルで覚醒剤を使用したなどの罪で、6月20日に執行猶予付きの有罪判決を受けたばかり。関連ニュース
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元KAT-TUNの田中聖容疑者、覚醒剤所持の疑いで逮捕
2022年6月30日, 10:10 (更新: 2022年6月30日, 10:12)
アイドルグループ「KAT-TUN」の元メンバーである田中聖容疑者が6月29日夜、千葉県柏市で覚醒剤を所持していた疑いで現行犯逮捕された。日本メディアが報じた。
田中容疑者は、2022年2月に名古屋市のホテルで覚醒剤を使用したなどの罪で、6月20日に執行猶予付きの有罪判決を受けたばかり。