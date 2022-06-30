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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ウクライナをめぐる情勢
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220630/11778369.html
ロシアとウクライナの捕虜交換　プーチン大統領の直々の命令で実施＝ロシア国防省
ロシアとウクライナの捕虜交換　プーチン大統領の直々の命令で実施＝ロシア国防省
ロシア国防省報道官のイーゴリ・コナシェンコフ中将は、ロシアとウクライナの捕虜交換（ロシア側の捕虜144人、ウクライナ側の捕虜144人）は、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の戦闘員の命を守るために、プーチン大統領直々の命令で行われたと発表した。 2022年6月30日, Sputnik 日本
2022-06-30T19:33+0900
2022-06-30T20:10+0900
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コナシェンコフ氏によると、捕虜交換で釈放されたのは、実質的に全員負傷者か重傷者だったという。彼らはすでに必要な治療を受けている。また、コナシェンコフ氏は、捕虜となったウクライナ軍人の総数は6000人を超えていたと発表した。
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ロシアとウクライナの捕虜交換　プーチン大統領の直々の命令で実施＝ロシア国防省

2022年6月30日, 19:33 (更新: 2022年6月30日, 20:10)
© Sputnik / Alexander Vilfロシア国防省報道官のイーゴリ・コナシェンコフ中将
ロシア国防省報道官のイーゴリ・コナシェンコフ中将 - Sputnik 日本, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Alexander Vilf
ロシア国防省報道官のイーゴリ・コナシェンコフ中将は、ロシアとウクライナの捕虜交換（ロシア側の捕虜144人、ウクライナ側の捕虜144人）は、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の戦闘員の命を守るために、プーチン大統領直々の命令で行われたと発表した。
コナシェンコフ氏によると、捕虜交換で釈放されたのは、実質的に全員負傷者か重傷者だったという。彼らはすでに必要な治療を受けている。
また、コナシェンコフ氏は、捕虜となったウクライナ軍人の総数は6000人を超えていたと発表した。
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