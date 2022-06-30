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ロシアとウクライナの捕虜交換 プーチン大統領の直々の命令で実施＝ロシア国防省

ロシアとウクライナの捕虜交換 プーチン大統領の直々の命令で実施＝ロシア国防省

ロシア国防省報道官のイーゴリ・コナシェンコフ中将は、ロシアとウクライナの捕虜交換（ロシア側の捕虜144人、ウクライナ側の捕虜144人）は、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の戦闘員の命を守るために、プーチン大統領直々の命令で行われたと発表した。 2022年6月30日, Sputnik 日本

2022-06-30T19:33+0900

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コナシェンコフ氏によると、捕虜交換で釈放されたのは、実質的に全員負傷者か重傷者だったという。彼らはすでに必要な治療を受けている。また、コナシェンコフ氏は、捕虜となったウクライナ軍人の総数は6000人を超えていたと発表した。

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