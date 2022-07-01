https://jp.sputniknews.com/20220701/3-11781724.html

上海ディズニーランド、営業再開 約3か月ぶり

上海ディズニーランド、営業再開 約3か月ぶり

上海ディズニーランドが30日、約3か月ぶりに営業を再開した。新型コロナウイルスの感染拡大と上海全体のロックダウンにより3月末から閉鎖されていた。 2022年7月1日, Sputnik 日本

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上海ディズニーランドは3月21日、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染拡大と上海の厳しいロックダウンにより一時的に閉鎖された。新華社通信によると、上海ディズニーランドの入場券は29日から販売が始まった。入場時には、緑色の「健康コード」と入場前72時間以内に受けたPCR検査の陰性証明の提示が必要で、園内ではマスクを着用しなければならない。関連ニュース

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