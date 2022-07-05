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カムチャッカ沖で3度地震が発生 最大M5.2
カムチャッカ沖で3度地震が発生 最大M5.2
カムチャッカ半島東部沿岸で5日午前、マグニチュード最大5.2の地震が1時間に3度発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁カムチャッカ支部が発表した。 2022年7月5日, Sputnik 日本
2022-07-05T08:38+0900
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マグニチュード5.2の地震は、現地時間5日午前10時21分（日本時間午前7時21分）に観測された。震源地はウスチ・カムチャック村から11キロの地点で、震源の深さは27キロ。午前9時51分（日本時間午前6時51分）には、同じ震源地でマグニチュード4.7、震源の深さ18キロの地震を観測。午前10時27分（日本時間午前7時27分）にもマグニチュード4.0の地震が発生した。関連ニュース
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カムチャッカ沖で3度地震が発生 最大M5.2
カムチャッカ半島東部沿岸で5日午前、マグニチュード最大5.2の地震が1時間に3度発生した。ロシア科学アカデミー統一地球物理学庁カムチャッカ支部が発表した。
マグニチュード5.2の地震は、現地時間5日午前10時21分（日本時間午前7時21分）に観測された。震源地はウスチ・カムチャック村から11キロの地点で、震源の深さは27キロ。
午前9時51分（日本時間午前6時51分）には、同じ震源地でマグニチュード4.7、震源の深さ18キロの地震を観測。
午前10時27分（日本時間午前7時27分）にもマグニチュード4.0の地震が発生した。