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浅田真央さんの新アイスショー 9月から日本全国で約70公演
浅田真央さんの新アイスショー 9月から日本全国で約70公演
フィギュアスケート・元世界チャンピオンの浅田真央さん（31）が4日、9月から新アイスショー「BEYOND」を開催すると発表した。日本全国17都市を周り、約70公演を行う。日本の各メディアが伝えている。 2022年7月5日, Sputnik 日本
2022-07-05T01:03+0900
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時事通信によると、「BEYOND」では演出、振り付け、衣装などを浅田さんが自らプロディースする。ツアーは9月10日に滋賀県立アイスアリーナの公演からスタートし、北海道、青森、秋田、東京、神奈川、山梨、長野、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡、熊本の各都道府県を3月までに周り、約70公演を行う。4日は「BEYOND」の公式サイトが立ち上げられ、チケットの販売やグッズに関する情報が掲載されている。SNS上でファンらは「待ちに待ったショー」「楽しみと今からチケット取れるか心配でワクワクドキドキ」と歓迎の声をあげている。関連ニュース
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浅田真央さんの新アイスショー 9月から日本全国で約70公演
フィギュアスケート・元世界チャンピオンの浅田真央さん（31）が4日、9月から新アイスショー「BEYOND」を開催すると発表した。日本全国17都市を周り、約70公演を行う。日本の各メディアが伝えている。
時事通信によると、「BEYOND」
では演出、振り付け、衣装などを浅田さんが自らプロディースする。ツアーは9月10日に滋賀県立アイスアリーナの公演からスタートし、北海道、青森、秋田、東京、神奈川、山梨、長野、愛知、京都、大阪、兵庫、広島、福岡、熊本の各都道府県を3月までに周り、約70公演を行う。
4日は「BEYOND」の公式サイト
が立ち上げられ、チケットの販売やグッズに関する情報が掲載されている。
SNS上でファンらは「待ちに待ったショー」「楽しみと今からチケット取れるか心配でワクワクドキドキ」と歓迎の声をあげている。