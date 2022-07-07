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英国のボリス・ジョンソン首相が辞任へ＝メディア
英国のボリス・ジョンソン首相が辞任へ＝メディア
英テレビ局「スカイ・ニュース」が情報筋を引用し報じたところによると、ボリス・ジョンソン首相が辞任を表明した。 2022年7月7日, Sputnik 日本
2022-07-07T17:29+0900
2022-07-07T17:43+0900
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BBCやブルームバーグ、ITVといったメディアも同首相の辞任を報じている。ガーディアン紙によれば、ジョンソン首相は辞任に同意したが、保守党の新しい指導者が選出されるまで首相の座に留まることを望んでいる。スカイ・ニュースの情報筋によると、今年の10月までに新しい党首が選出されるという。関連ニュース
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英国のボリス・ジョンソン首相が辞任へ＝メディア

2022年7月7日, 17:29 (更新: 2022年7月7日, 17:43)
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ボリス・ジョンソン首相 - Sputnik 日本, 1920, 07.07.2022
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英テレビ局「スカイ・ニュース」が情報筋を引用し報じたところによると、ボリス・ジョンソン首相が辞任を表明した。
BBCやブルームバーグ、ITVといったメディアも同首相の辞任を報じている。
ガーディアン紙によれば、ジョンソン首相は辞任に同意したが、保守党の新しい指導者が選出されるまで首相の座に留まることを望んでいる。スカイ・ニュースの情報筋によると、今年の10月までに新しい党首が選出されるという。
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