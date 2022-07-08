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安倍元首相銃撃事件 容疑者は元海上自衛隊員

安倍元首相銃撃事件 容疑者は元海上自衛隊員

8日、安倍晋三元首相が銃撃された事件で、奈良県大宮町在住の山上徹也容疑者（41）がその場で取り押さえられた。同容疑者は、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された。 2022年7月8日, Sputnik 日本

2022-07-08T15:50+0900

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警察関係者によると、山上容疑者は、2002年から2005年まで海上自衛隊に在籍していたとされ、散弾銃または粘着テープを巻き付けた拳銃を使い、犯行に及んだとみられる。安倍元首相は8日11時半ごろ、奈良県の近鉄・大和西大寺駅周辺で参議院選挙の応援演説を行っていたところ、襲撃を受けた。奈良県警察本部は現場の状況を詳しく調べている。

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