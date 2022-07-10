https://jp.sputniknews.com/20220710/dont-pay-uk---11927520.html
「Don't Pay UK 英国に払うな」 英国で電気代を払わないよう呼びかける運動
「Don't Pay UK 英国に払うな」 英国で電気代を払わないよう呼びかける運動
英国では住民が大々的に電気代の支払いを拒否する動きが起きている。「メトロ」紙が伝えた。 2022年7月10日, Sputnik 日本
2022-07-10T16:34+0900
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「Don't Pay UK（英国に払うな）」という新たな運動では、英国政府が公共料金を値下げしない場合、2022年10月1日から電気代の支払をやめるよう国民に呼びかけている。この動きは急騰する電気料金に対して国民の間で広まっている。英国では公共料金の通常値上げに続き、電気料金が年2800ポンド（約45万8千円）まで引き上げられる可能性があるという。National Energy Actionによると、電気代はすでに平均1277ポンド（約20万9千円）から1971ポンド（約32万2千円）、つまり平均54％値上がりしている。関連ニュース
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「Don't Pay UK 英国に払うな」 英国で電気代を払わないよう呼びかける運動
英国では住民が大々的に電気代の支払いを拒否する動きが起きている。「メトロ」紙が伝えた。
「Don't Pay UK（英国に払うな）」という新たな運動では、英国政府が公共料金を値下げしない場合、2022年10月1日から電気代の支払をやめるよう
国民に呼びかけている。
この動きは急騰する電気料金に対して国民の間で広まっている。英国では公共料金の通常値上げに続き、電気料金が年2800ポンド（約45万8千円）まで引き上げられる可能性があるという。
National Energy Actionによると、電気代はすでに平均1277ポンド（約20万9千円）から1971ポンド（約32万2千円）、つまり平均54％値上がり
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