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日本 増上寺で安倍元首相の通夜 駐日ロシア大使が弔問に訪れる

日本 増上寺で安倍元首相の通夜 駐日ロシア大使が弔問に訪れる

ミハイル・ガルージン駐日ロシア大使は11日、安倍晋三元首相の通夜が営まれている増上寺を訪れ、遺族や安倍氏の側近に哀悼の意を伝えた。駐日ロシア大使館の代表が発表した。 2022年7月11日, Sputnik 日本

2022-07-11T20:26+0900

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安倍晋三元首相襲撃事件

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現在、東京の増上寺で安倍晋三元首相の通夜が行われている。葬儀は12日に行われるが、昭恵夫人や近親者のみの家族葬だという。喪主は昭恵夫人が務める。岸田文雄首相や菅義偉前首相、自民党の茂木敏充幹事長や国民民主党の玉木雄一郎代表や与野党の国会議員が増上寺を訪れ、焼香をあげたという。日テレニュースによると、天皇皇后両陛下が安部氏の通夜が行われる増上寺に侍従を使いとして送り、祭粢料を贈られた。侍従は増上寺に到着後、焼香を行ったという。

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