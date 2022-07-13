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タイ南部 頬に刃物突き刺す伝統行事が開催
タイ南部 頬に刃物突き刺す伝統行事が開催
タイ最南端・ナラティワート県にある華人廟「ゴウ・レンチー」で13日、串や刃物を頬に突き刺す伝統行事が行われ、頬に大小さまざまな刃物を刺した信者らが廟周辺を練り歩いた。 2022年7月13日, Sputnik 日本
2022-07-13T19:31+0900
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タイ南部 頬に刃物突き刺す伝統行事が開催
タイ最南端・ナラティワート県にある華人廟「ゴウ・レンチー」で13日、串や刃物を頬に突き刺す伝統行事が行われ、頬に大小さまざまな刃物を刺した信者らが廟周辺を練り歩いた。
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、頬に剣を刺される男性（タイ・ナラティワート県、13日）
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、頬に剣を刺される男性（タイ・ナラティワート県、13日）
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、爆竹を鳴らす信者ら（タイ・ナラティワート県、13日）
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、爆竹を鳴らす信者ら（タイ・ナラティワート県、13日）
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、頬に串を刺す女性（タイ・ナラティワート県、13日）
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、頬に串を刺す女性（タイ・ナラティワート県、13日）
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
華人廟「ゴウ・レンチー」での恒例行事に参加する信者ら（タイ・ナラティワート県、13日）
華人廟「ゴウ・レンチー」での恒例行事に参加する信者ら（タイ・ナラティワート県、13日）
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、複数の串を頬に刺す男性（タイ・ナラティワート県、13日）
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、複数の串を頬に刺す男性（タイ・ナラティワート県、13日）
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、爆竹を鳴らす信者ら（タイ・ナラティワート県、13日）
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、爆竹を鳴らす信者ら（タイ・ナラティワート県、13日）
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
華人廟「ゴウ・レンチー」での恒例行事に参加する信者ら（タイ・ナラティワート県、13日）
華人廟「ゴウ・レンチー」での恒例行事に参加する信者ら（タイ・ナラティワート県、13日）
© AFP 2022 / Madaree Tohlala
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、串を頬に刺す男性（タイ・ナラティワート県、13日）
華人廟「ゴウ・レンチー」で行われた恒例行事で、串を頬に刺す男性（タイ・ナラティワート県、13日）