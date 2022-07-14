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1ドル138円台前半　約24年ぶりの円安水準更新
1ドル138円台前半　約24年ぶりの円安水準更新
東京外国為替市場では14日、円相場は1ドル＝138円台前半まで値下がりし、1998年9月以来およそ24年ぶりの円安水準を記録した。NHKが伝えている。 2022年7月14日, Sputnik 日本
2022-07-14T16:03+0900
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13日に発表された米国の先月の消費者物価の上昇率が市場予測を上回る記録的な水準となったことで、14日の東京外国為替医市場では、米国の金融引き締めがさらに加速するとの観測が広がった。このため日米の金利差の拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きが一段と強まった。関連記事
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1ドル138円台前半　約24年ぶりの円安水準更新

2022年7月14日, 16:03
© AFP 2022 / Behrouz Mehri 日本円
日本円 - Sputnik 日本, 1920, 14.07.2022
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
東京外国為替市場では14日、円相場は1ドル＝138円台前半まで値下がりし、1998年9月以来およそ24年ぶりの円安水準を記録した。NHKが伝えている。
13日に発表された米国の先月の消費者物価の上昇率が市場予測を上回る記録的な水準となったことで、14日の東京外国為替医市場では、米国の金融引き締めがさらに加速するとの観測が広がった。
このため日米の金利差の拡大が意識され、円を売ってドルを買う動きが一段と強まった。
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