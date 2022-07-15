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ウクライナ、露ベルゴロド州の図書館に即席爆弾を投下
ウクライナ、露ベルゴロド州の図書館に即席爆弾を投下
ウクライナと国境を接するロシア西部ベルゴロド州のグラドコフ知事は15日、SNSのテレグラムで、同州グライヴォロン市の図書館の建物に即席爆弾が投下されたと発表した。けが人はいないという。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T14:33+0900
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ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシア
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グラドコフ氏によると、14日夜、即席爆弾がクワッドローターから投下された。現場では、捜査担当者や緊急対応当局が活動している。被害状況の評価が行われている。グライヴォロンは、ベルゴロド州最西端の都市。ウクライナのハリコフ州（ウクライナ語ではハルキウ州）及びスムイ州（ウクライナ語ではスームィ州）と隣接するグライヴォロン地区に位置する。関連記事
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ウクライナ、露ベルゴロド州の図書館に即席爆弾を投下
2022年7月15日, 14:33 (更新: 2022年7月15日, 14:37)
ウクライナと国境を接するロシア西部ベルゴロド州のグラドコフ知事は15日、SNSのテレグラムで、同州グライヴォロン市の図書館の建物に即席爆弾が投下されたと発表した。けが人はいないという。
グラドコフ氏
によると、14日夜、即席爆弾がクワッドローターから投下された。
現場では、捜査担当者や緊急対応当局が活動している。被害状況の評価が行われている。
グライヴォロンは、ベルゴロド州最西端の都市。ウクライナのハリコフ州（ウクライナ語ではハルキウ州）及びスムイ州（ウクライナ語ではスームィ州）と隣接するグライヴォロン地区に位置する。