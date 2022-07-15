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ドネツク人民共和国の自警団 - Sputnik 日本, 1920, 31.01.2022
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシアは2月24日、ウクライナで軍事作戦を開始した。プーチン大統領は、その作戦の目的を「8年間ウクライナ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を守ること」だと述べた。プーチン大統領は、この目的のために「ウクライナの非軍事化と非ナチ化」を計画していると語った。西側諸国は、特殊作戦に関連して、ロシアに対する新たな厳しい制裁を発動した。
https://jp.sputniknews.com/20220715/12011323.html
ウクライナ、露ベルゴロド州の図書館に即席爆弾を投下
ウクライナ、露ベルゴロド州の図書館に即席爆弾を投下
ウクライナと国境を接するロシア西部ベルゴロド州のグラドコフ知事は15日、SNSのテレグラムで、同州グライヴォロン市の図書館の建物に即席爆弾が投下されたと発表した。けが人はいないという。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T14:33+0900
2022-07-15T14:37+0900
ドンバスの解放を賭けた特殊軍事作戦
ロシア
災害・事故・事件
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グラドコフ氏によると、14日夜、即席爆弾がクワッドローターから投下された。現場では、捜査担当者や緊急対応当局が活動している。被害状況の評価が行われている。グライヴォロンは、ベルゴロド州最西端の都市。ウクライナのハリコフ州（ウクライナ語ではハルキウ州）及びスムイ州（ウクライナ語ではスームィ州）と隣接するグライヴォロン地区に位置する。関連記事
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ウクライナ、露ベルゴロド州の図書館に即席爆弾を投下

2022年7月15日, 14:33 (更新: 2022年7月15日, 14:37)
© 写真 : VK/bel_obl_chp露ベルゴロド州の図書館に即席爆弾を投下
露ベルゴロド州の図書館に即席爆弾を投下 - Sputnik 日本, 1920, 15.07.2022
© 写真 : VK/bel_obl_chp
ウクライナと国境を接するロシア西部ベルゴロド州のグラドコフ知事は15日、SNSのテレグラムで、同州グライヴォロン市の図書館の建物に即席爆弾が投下されたと発表した。けが人はいないという。
グラドコフ氏によると、14日夜、即席爆弾がクワッドローターから投下された。
現場では、捜査担当者や緊急対応当局が活動している。被害状況の評価が行われている。
グライヴォロンは、ベルゴロド州最西端の都市。ウクライナのハリコフ州（ウクライナ語ではハルキウ州）及びスムイ州（ウクライナ語ではスームィ州）と隣接するグライヴォロン地区に位置する。
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