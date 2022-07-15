日本
https://jp.sputniknews.com/20220715/12017870.html
日本の自衛隊、ウクライナ避難民受け入れ国への救援物資輸送任務を終了
日本の自衛隊、ウクライナ避難民受け入れ国への救援物資輸送任務を終了
自衛隊は、５月から行われていたウクライナ避難民受け入れ国への救援物資輸送の任務を終了した。防衛省が発表した。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T17:45+0900
2022-07-15T17:45+0900
ウクライナ
社会
国際
人道支援
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/449/11/4491110_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_f7061a1f1461e158ca942548ff08b1d7.jpg
この任務は、PKO協力法に基づくもので、国連難民高等弁務官事務所の依頼を受け、人道的な国際救援活動として取り組まれていた。５月からアラブ首長国連邦に備蓄されていた救援物資を自衛隊機がポーランドやルーマニアに輸送した。防衛省によれば、毛布やビニールシートなど、およそ103トンの物資を届けたという。通信社スプートニクはこの間、日本政府がウクライナ当局に約30トンの人道援助物資を発送する予定だと報じている。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220710/101001-11929098.html
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/449/11/4491110_160:0:1440:960_1920x0_80_0_0_436b2a2901bbb20d7aeda3782c21a92f.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ウクライナ, 社会, 国際, 人道支援

日本の自衛隊、ウクライナ避難民受け入れ国への救援物資輸送任務を終了

2022年7月15日, 17:45
CC BY-SA 3.0 / 本屋 / Ministry of Defense (Japan)防衛省
防衛省 - Sputnik 日本, 1920, 15.07.2022
CC BY-SA 3.0 / 本屋 / Ministry of Defense (Japan)
自衛隊は、５月から行われていたウクライナ避難民受け入れ国への救援物資輸送の任務を終了した。防衛省が発表した。
この任務は、PKO協力法に基づくもので、国連難民高等弁務官事務所の依頼を受け、人道的な国際救援活動として取り組まれていた。５月からアラブ首長国連邦に備蓄されていた救援物資を自衛隊機がポーランドやルーマニアに輸送した。
防衛省によれば、毛布やビニールシートなど、およそ103トンの物資を届けたという。
金正恩 - Sputnik 日本, 1920, 10.07.2022
金正恩氏の最高指導者就任から10年　国際社会の北朝鮮支援100分の1に縮小
7月10日, 19:37
通信社スプートニクはこの間、日本政府がウクライナ当局に約30トンの人道援助物資を発送する予定だと報じている。
関連ニュース
ソロモン諸島 オーストラリア人道支援団体へのビザ発給を拒否
ウクライナ、ブラジルからの新型コロナワクチン寄付申し出を受け入れず
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала