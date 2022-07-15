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ロシア、7月15日から外国人の国境通過規制を解除
ロシア、7月15日から外国人の国境通過規制を解除
ロシア政府は、7月15日から、新型コロナを背景とした外国人の国境通過規制を解除した。ミハイル・ミシュスティン首相が関連法令に署名を行った。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T19:47+0900
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この政令により、新型コロナの蔓延防止を目的に、ロシア連邦への出入国を制限した2020年3月の政令規定が撤廃される。これに先立ち、ロシアは7月1日、新型コロナのパンデミックに関連して導入されたマスク規制や飲食店の夜間営業の禁止などの制限をすべて解除している。関連ニュース
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ロシア、7月15日から外国人の国境通過規制を解除

2022年7月15日, 19:47
© Sputnik / Ilya Naymushin / フォトバンクに移行マスクをつける女性
マスクをつける女性 - Sputnik 日本, 1920, 15.07.2022
© Sputnik / Ilya Naymushin
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ロシア政府は、7月15日から、新型コロナを背景とした外国人の国境通過規制を解除した。ミハイル・ミシュスティン首相が関連法令に署名を行った。
この政令により、新型コロナの蔓延防止を目的に、ロシア連邦への出入国を制限した2020年3月の政令規定が撤廃される。
新型コロナウイルスの3Dモデルに描かれたWHOのロゴマーク - Sputnik 日本, 1920, 14.07.2022
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WHO　世界各国にマスク着用義務を戻すよう呼びかけ
昨日, 18:57
これに先立ち、ロシアは7月1日、新型コロナのパンデミックに関連して導入されたマスク規制や飲食店の夜間営業の禁止などの制限をすべて解除している。
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