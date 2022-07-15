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エクアドルでM6の地震発生
エクアドルでM6の地震発生
エクアドルでマグニチュード6の地震が発生した。同国の地震学大学が発表した。 2022年7月15日, Sputnik 日本
2022-07-15T08:25+0900
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震源はグアヤス県グアヤキル市の12キロの地点で、震源の深さは57キロ。津波発生の危険性はない。2016年４月にエクアドルの沿岸部でマグニチュード７.８の地震が発生し、650人を超える死者が出た。関連ニュース
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地震, エクアドル
エクアドルでM6の地震発生
2022年7月15日, 08:25
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エクアドルでマグニチュード6の地震が発生した。同国の地震学大学が発表した。
震源は
グアヤス県
グアヤキル市の12キロの地点で、震源の深さは57キロ。
津波発生の危険性はない。
2016年４月にエクアドルの沿岸部でマグニチュード７.８の地震が発生し、650人を超える死者が出た。
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