日本
https://jp.sputniknews.com/20220719/12069755.html
露ガスプロム　イラン国営企業と協力メモランダム締結　資源開発にパイプライン敷設
露ガスプロム　イラン国営企業と協力メモランダム締結　資源開発にパイプライン敷設
ロシアのガスプロム社がイラン国家石油企業（NIOC）と協力メモランダムを締結した。イランのタスニム通信社が報じた。 2022年7月19日, Sputnik 日本
2022-07-19T21:25+0900
2022-07-19T21:25+0900
イラン
ロシア
ガス
石油
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/630/75/6307550_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9a96fed110a90bca5552eecab5ff37d5.jpg
「イラン国家石油企業とロシアのガスプロム社の間に戦略的協力に関するメモランダムが締結された」スプートニク通信社がタスニム通信社の報道を引用して報じた。イラン国家石油企業の社長が同メモランダムをイランの石油産業史上、最大の外資と位置付けた点が強調されている。メモランダムにはイランのガス田、油田開発、ロシアとイラン間のガスの交換およびガスパイプラインの敷設が盛り込まれている。関連記事
https://jp.sputniknews.com
イラン
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/630/75/6307550_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7289f923e97c7f42a1e5999628818617.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
イラン, ロシア, ガス, 石油

露ガスプロム　イラン国営企業と協力メモランダム締結　資源開発にパイプライン敷設

2022年7月19日, 21:25
© Depositphotos / Maxxyustasイラン石油
イラン石油 - Sputnik 日本, 1920, 19.07.2022
© Depositphotos / Maxxyustas
ロシアのガスプロム社がイラン国家石油企業（NIOC）と協力メモランダムを締結した。イランのタスニム通信社が報じた。
「イラン国家石油企業とロシアのガスプロム社の間に戦略的協力に関するメモランダムが締結された」スプートニク通信社がタスニム通信社の報道を引用して報じた。
20:27
イラン国家石油企業の社長が同メモランダムをイランの石油産業史上、最大の外資と位置付けた点が強調されている。メモランダムにはイランのガス田、油田開発、ロシアとイラン間のガスの交換およびガスパイプラインの敷設が盛り込まれている。
関連記事
テヘランでの会談　プーチン大統領はイランとトルコの指導者に何を語るか
米国、イランにJCPOAの範囲を超えた追加要求の放棄を求める
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала