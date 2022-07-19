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露ガスプロム イラン国営企業と協力メモランダム締結 資源開発にパイプライン敷設

露ガスプロム イラン国営企業と協力メモランダム締結 資源開発にパイプライン敷設

ロシアのガスプロム社がイラン国家石油企業（NIOC）と協力メモランダムを締結した。イランのタスニム通信社が報じた。 2022年7月19日, Sputnik 日本

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「イラン国家石油企業とロシアのガスプロム社の間に戦略的協力に関するメモランダムが締結された」スプートニク通信社がタスニム通信社の報道を引用して報じた。イラン国家石油企業の社長が同メモランダムをイランの石油産業史上、最大の外資と位置付けた点が強調されている。メモランダムにはイランのガス田、油田開発、ロシアとイラン間のガスの交換およびガスパイプラインの敷設が盛り込まれている。関連記事

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