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ウクライナに武器投与は危険 ロシアは欧米の理解を望む＝ラブロフ外相
ウクライナに武器投与は危険 ロシアは欧米の理解を望む＝ラブロフ外相
ロシアのラブロフ外相はハンガリーのシーヤールトー外務貿易大臣との会談を総括した記者会見で、ロシアはウクライナにおける特殊軍事作戦の様相をさらに提示し、これにより、欧米諸国がウクライナへの武器供給がいかに危険かを理解することを望むと語った。 2022年7月22日, Sputnik 日本
2022-07-22T02:10+0900
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ラブロフ外相は、現時点ではロシアはまだ、EU、米国、欧州のほぼ大半の諸国は偏向 的立場が支配的だと考えていると補足した。関連ニュース
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ウクライナに武器投与は危険 ロシアは欧米の理解を望む＝ラブロフ外相
2022年7月22日, 02:10 (更新: 2022年7月22日, 02:50)
ロシアのラブロフ外相はハンガリーのシーヤールトー外務貿易大臣との会談を総括した記者会見で、ロシアはウクライナにおける特殊軍事作戦の様相をさらに提示し、これにより、欧米諸国がウクライナへの武器供給がいかに危険かを理解することを望むと語った。
「西側諸国が、ウクライナに近代兵器を持ち込むことの非生産性と危険性を理解し、 ウクライナ政権の自国民への武力攻撃という非常識を助長しないよう望む」
ラブロフ外相は、現時点ではロシアはまだ、EU、米国、欧州のほぼ大半の諸国は偏向 的立場が支配的だと考えていると補足した。