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米国　ポリオ感染が確認　1979年来初めて
米国　ポリオ感染が確認　1979年来初めて
ニューヨーク州およびロックランド郡の保健局は21日、米国で1979年以来初めて、ポリオ感染が確認されたと発表した。 2022年7月22日, Sputnik 日本
2022-07-22T05:25+0900
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当局は州・郡の医師や公務員に対し、新たな感染に恐れがあるとして、特に警戒する よう促している。自治体は、ポリオワクチンが未接種のすべての市民に対して、ワクチンの接種を呼び かけた。先日、英国当局も下水からポリオウイルスの痕跡が発見されたことを受け、非常事態 を宣言している。
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米国　ポリオ感染が確認　1979年来初めて

2022年7月22日, 05:25
© AP Photo / Jane Barlow米国　ポリオ感染が確認　1979年来初めて
米国　ポリオ感染が確認　1979年来初めて - Sputnik 日本, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Jane Barlow
ニューヨーク州およびロックランド郡の保健局は21日、米国で1979年以来初めて、ポリオ感染が確認されたと発表した。
当局は州・郡の医師や公務員に対し、新たな感染に恐れがあるとして、特に警戒する よう促している。
自治体は、ポリオワクチンが未接種のすべての市民に対して、ワクチンの接種を呼び かけた。
サル痘ウイルス - Sputnik 日本, 1920, 22.07.2022
タイでサル痘の初の感染が確認
03:35
先日、英国当局も下水からポリオウイルスの痕跡が発見されたことを受け、非常事態 を宣言している。
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