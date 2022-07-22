https://jp.sputniknews.com/20220722/1979-12116404.html
米国 ポリオ感染が確認 1979年来初めて
米国 ポリオ感染が確認 1979年来初めて
ニューヨーク州およびロックランド郡の保健局は21日、米国で1979年以来初めて、ポリオ感染が確認されたと発表した。 2022年7月22日, Sputnik 日本
2022-07-22T05:25+0900
2022-07-22T05:25+0900
2022-07-22T05:25+0900
米国
健康
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/744/28/7442887_0:231:3073:1959_1920x0_80_0_0_b206339f94fe66e6e388aed25d05304a.jpg
当局は州・郡の医師や公務員に対し、新たな感染に恐れがあるとして、特に警戒する よう促している。自治体は、ポリオワクチンが未接種のすべての市民に対して、ワクチンの接種を呼び かけた。先日、英国当局も下水からポリオウイルスの痕跡が発見されたことを受け、非常事態 を宣言している。
https://jp.sputniknews.com/20220722/12115488.html
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/744/28/7442887_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_839d31b9d11084b6fa300aadf394ac1d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
米国, 健康
米国 ポリオ感染が確認 1979年来初めて
ニューヨーク州およびロックランド郡の保健局は21日、米国で1979年以来初めて、ポリオ感染が確認されたと発表した。
当局は州・郡の医師や公務員に対し、新たな感染に恐れがあるとして、特に警戒する よう促している。
自治体は、ポリオワクチンが未接種のすべての市民に対して、ワクチンの接種を呼び かけた。
先日、英国当局
も下水からポリオウイルスの痕跡が発見されたことを受け、非常事態 を宣言している。