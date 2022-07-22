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国際宇宙ステーション ロシアとESAの2人の飛行士が人工衛星10基を軌道投入

国際宇宙ステーション ロシアとESAの2人の飛行士が人工衛星10基を軌道投入

国際宇宙ステーションでロシアのオレグ・アルテミエフ飛行士と欧州宇宙機関（ESA）の伊サマンサ・クリストフォレッティ飛行士は船外活動で軌道に10基のナノ人工衛星を投入した。 2022年7月22日, Sputnik 日本

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軌道に投入されたナノ人工衛星は、2017‐2018年に国際宇宙ステーションから投入された4基の 人工衛星の課題遂行を続行し、自律知能型宇宙機器群の開発と地球表面の撮影を行う。このほか、人工衛星を用いて地球の周辺の無線雑音マップを作る計画があり、そのマ ップを使って、将来の人工衛星をより有効にコントロールできるようになる。関連ニュース

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